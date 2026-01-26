Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi weather news yellow alert for storm and rain for tomorrow
दिल्ली-NCR में फिर करवट बदलेगा मौसम, आंधी-तूफान और बारिश के लिए रहें तैयार

दिल्ली-NCR में फिर करवट बदलेगा मौसम, आंधी-तूफान और बारिश के लिए रहें तैयार

संक्षेप:

दिल्ली-एनसीआर में पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम साफ रहा। शनिवार को लगातार दूसरे दिन भी हवा काफी साफ रही। हालांकि, करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं ने ठंड का एहसास बरकरार रखा। मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

Jan 26, 2026 03:16 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली-एनसीआर में पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम साफ रहा। शनिवार को लगातार दूसरे दिन भी हवा काफी साफ रही। हालांकि, करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं ने ठंड का एहसास बरकरार रखा। मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। गणतंत्र दिवस पर राजधानी में आसमान साफ ​​था। मौसम विभाग ने अधिकतम तापमान करीब 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

30 से 50 KM की रफ्तार से तेज हवाएं

मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार 27 जनवरी को दिल्ली-एनसीआर का मौसम एक बार फिर बिगड़ने वाला है। दिनभर में कई बार बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने आंधी-तूफान और बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम 8 से 10 डिग्री सेल्सिस के बीच रहने की संभावना है।

मौसम साफ, तापमान में उतार-चढ़ाव

बुधवार से एक फरवरी तक मौसम साफ रहने का अनुमान है। हालांकि सुबह में धुंध छाए रहने की संभावना है। तापमान में उतार-चढ़ाव के बीच ठंड बनी रहेगी। बुधवार को अधिकतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गुरुवार को अधिकतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन न्यूनतम तापमान करीब 3 डिग्री नीचे गिरकर 8 से 10 डिग्री सेल्सियल के बीच रहने की संभावना है। शुक्रवार से रविवार वार तक अधिकतम तापमान 18 से 22 और न्यूनतम 8 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा।

ये भी पढ़ें:1000 से ज्यादा टीम, 2000 से अधिक जगहों पर छापेमारी; दिल्ली पुलिस का बड़ा ऐक्शन
ये भी पढ़ें:अटल कैंटीन से आयुष्मान मंदिर तक, CM रेखा गुप्ता का 'विकसित दिल्ली' का मेगा प्लान

209 के साथ खराब श्रेणी में AQI

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, सोमवार सुबह दिल्ली की वायु गुणवत्ता 'खराब' श्रेणी में थी। वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 209 था। 25 केंद्रों पर वायु गुणवत्ता 'खराब' और 14 केंद्रों पर 'मध्यम' थी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, 0 से 50 के बीच AQI को 'अच्छा', 51 से 100 को 'संतोषजनक', 101 से 200 को 'मध्यम', 201 से 300 को 'खराब', 301 से 400 को 'अत्यंत खराब' और 401 से 500 को 'गंभीर' माना जाता है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News Delhi Weather News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।