दिल्ली-NCR में फिर करवट बदलेगा मौसम, आंधी-तूफान और बारिश के लिए रहें तैयार
दिल्ली-एनसीआर में पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम साफ रहा। शनिवार को लगातार दूसरे दिन भी हवा काफी साफ रही। हालांकि, करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं ने ठंड का एहसास बरकरार रखा। मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
गणतंत्र दिवस पर राजधानी में आसमान साफ था। मौसम विभाग ने अधिकतम तापमान करीब 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।
30 से 50 KM की रफ्तार से तेज हवाएं
मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार 27 जनवरी को दिल्ली-एनसीआर का मौसम एक बार फिर बिगड़ने वाला है। दिनभर में कई बार बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने आंधी-तूफान और बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम 8 से 10 डिग्री सेल्सिस के बीच रहने की संभावना है।
मौसम साफ, तापमान में उतार-चढ़ाव
बुधवार से एक फरवरी तक मौसम साफ रहने का अनुमान है। हालांकि सुबह में धुंध छाए रहने की संभावना है। तापमान में उतार-चढ़ाव के बीच ठंड बनी रहेगी। बुधवार को अधिकतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गुरुवार को अधिकतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन न्यूनतम तापमान करीब 3 डिग्री नीचे गिरकर 8 से 10 डिग्री सेल्सियल के बीच रहने की संभावना है। शुक्रवार से रविवार वार तक अधिकतम तापमान 18 से 22 और न्यूनतम 8 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा।
209 के साथ खराब श्रेणी में AQI
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, सोमवार सुबह दिल्ली की वायु गुणवत्ता 'खराब' श्रेणी में थी। वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 209 था। 25 केंद्रों पर वायु गुणवत्ता 'खराब' और 14 केंद्रों पर 'मध्यम' थी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, 0 से 50 के बीच AQI को 'अच्छा', 51 से 100 को 'संतोषजनक', 101 से 200 को 'मध्यम', 201 से 300 को 'खराब', 301 से 400 को 'अत्यंत खराब' और 401 से 500 को 'गंभीर' माना जाता है।