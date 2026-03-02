दिल्ली में तेजी से बढ़ रही गर्मी, होली पर कैसा रहेगा मौसम; IMD का क्या अनुमान
दिल्ली में फरवरी का महीना इस बार सामान्य से गर्म रहा है। मार्च के महीने में भी मौसम का यह रुख बने रहने की संभावना है। रविवार की सुबह से ही तेज धूप रही। इसके चलते अधिकतम तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। आइए जानते हैं होली के दिन यानी 4 मार्च को मौसम कैसा रहेगा।
मौसम विभाग का अनुमान है कि होली के दिन यानी 4 मार्च को दिल्ली का अधिकतम तापमान 35 डिग्री या इसके पार पहुंच सकता है। इस बीच, रविवार को दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में अधिकतम और न्यूनतम दोनों ही तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किए गए।
सफदरजंग मौसम केन्द्र में रविवार को अधिकतम तापमान 30.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 4.6 डिग्री ज्यादा है। न्यूनतम तापमान 15.4 डिग्री रहा। यह सामान्य से 2.9 डिग्री ज्यादा है। अगले तीन दिन हवा की गति 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। सोमवार को अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री तक रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा।
साफ-सुथरी बनी है हवा
हवा की गति बढ़ने से दिल्ली के लोगों को प्रदूषित हवा से खासी राहत मिली है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक रविवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 191 के अंक पर रहा। एक दिन पहले शनिवार को यह सूचकांक 248 के अंक पर रहा था।
इस बार पिछले साल से दस दिन पहले होली
पिछले वर्ष की तुलना में इस बार दस दिन पहले होली होगी। इसके बावजूद मौसम पिछले साल जैसा ही गर्म रहने की संभावना है। मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि पिछले वर्ष होली के दिन यानी 14 मार्च को अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री रहा था। इस बार भी होली के दिन अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है।
