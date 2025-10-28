Hindustan Hindi News
दिल्ली को बारिश का इंतजार; कल भी छाए रहेंगे बदरा, क्या बूंदाबांदी भी होगी?

संक्षेप: दिल्ली एनसीआर के अलग-अलग इलाकों में इस समय एक पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसके चलते दिल्ली के साथ ही एनसीआर क इलाकों में बादलों का जमावड़ा देखा जा रहा है। इस रिपोर्ट में जानें कल कैसा रहेगा मौसम?

Tue, 28 Oct 2025 09:16 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली समेत उत्तर भारत के बड़े हिस्से और पश्चिम हिमालयी क्षेत्र में इस समय एक पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसके चलते दिल्ली के साथ ही एनसीआर क इलाकों में सुबह से ही बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने मंगलवार को भी दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में बादल छाए रहने का अनुमान जताया है। हालांकि झमाझम बारिश का अनुमान नहीं है।

मौसम विभाग का अनुमान है कि मंगलवार को भी दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। दोपहर के दौरान आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। छिटपुट यानी गिनी चुनी जगहों पर हल्की बूंदाबांदी भी देखी जा सकती है। इस बीच कृत्रिम बारिश के लिए सेसेना विमान ने कानपुर से दिल्ली के लिए उड़ान भरी और बुराड़ी, उत्तरी करोल बाग और मयूर विहार जैसे इलाकों में बादलों पर केमिकलों का छिड़काव किया।

आईआईटी कानपुर की टीम की मानें तो अगले कुछ घंटों में दिल्ली में बूंदाबांदी या हल्की बारिश देखी जा सकती है। अधिकारियों की मानें तो कृत्रिम बारिश के लिए आसमान में कम से कम 50 फीसदी नमी वाले बादलों की मौजदगी होनी चाहिए। अब मंगलवार को दिल्ली और एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में बादलों की मौजूदगी रहने के संकेत हैं। कुछ जगहों पर बूंदें भी गिर सकती हैं।

दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। यह सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस कम है जबकि रविवार की तुलना में अधिकतम तापमान में 3.6 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। यहां पर न्यूनतम तापमान 17.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 0.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है।

मौसम विभाग की मानें तो एक पश्चिमी विक्षोभ भी एक्टिव है। यहीं नहीं बंगाल की खाड़ी में तूफान ‘मोंथा’ बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली की ओर अभी दक्षिण पूर्वी हवा आ रही है। यह हवा अपने साथ नमी भी ला रही है। इसके चलते दिल्ली के साथ ही एनसीआर पर नमी देखने को मिल रही है। दिल्ली में 30 और 31 अक्टूबर को भी छिटपुट हल्के बादलों की मौजूदगी देखी जा सकती है। इसके बाद बादल छाने का अनुमान नहीं है।

