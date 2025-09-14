अचानक छाए बदरा और होने लगी बारिश; अब दिल्ली-NCR में बदलेगा मौसम, बड़ा अपडेट

Delhi Mausam: एनसीआर के कुछ हिस्सों में रविवार को सुबह झमाझम बारिश के बाद अचानक मौसम बदल गया। IMD की मानें तो इस हफ्ते से दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में मौसम में बदलाव महसूस किया जाने लगेगा।

एनसीआर के कुछ हिस्सों में रविवार को सुबह अचानक मौसम बदल गया। नोएडा में देखते ही देखते घने बदल छा गए और झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग की मानें तो अब इस हफ्ते बारिश के आसार नहीं हैं। हालांकि मौसम विज्ञानियों का कहना है कि दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में मौसम तेजी से करवट लेगा। दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग इलाकों में आगे अधिकतम तापमान में मामूली कमी आती जाएगी।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और शाम के दौरान कुछ स्थानों पर बहुत हल्की बारिश की संभावना जताई है। आगे 15 से लेकर 20 सितंबर तक के दौरान बारिश नहीं होने का अनुमान है। हालांकि छिटपुट हल्के बादलों की आवाजाही देखी जा सकती है।

इस बीच मौसम विभाग ने एक बड़ा अपडेट दिया है। IMD की मानें तो इस हफ्ते से दिल्ली एनसीआर में मौसम का बदलाव महसूस किया जाने लगेगा। मौसम विभाग का कहना है कि अब दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में अधिकतम तापमान में क्रमश: कमी देखी जाएगी। 20 सितंबर तक दिल्ली में अधिकतम तापमान कम होकर 32 से 34 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा।

मौसम विभाग ने 15 सितंबर को दिल्ली में अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान है। इसके बाद 16 सितंबर को इसमें और कमी आएगी। दिल्ली में 16 सितंबर को अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है।