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दिल्ली में 3 दिन होगी बारिश; झुलसा देने वाली गर्मी के बीच मौसम विभाग की गुड न्यूज

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi Mausam: दिल्ली और एनसीआर में भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने 27 मई तक लू का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके बाद आंधी और बारिश से लोगों को इस तपती गर्मी से राहत मिलेगी।

दिल्ली में 3 दिन होगी बारिश; झुलसा देने वाली गर्मी के बीच मौसम विभाग की गुड न्यूज

दिल्ली के साथ NCR के इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है। दिल्ली में रविवार को सुबह के वक्त न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया जो औसत से 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। मौसम विभाग ने रविवार को भी गर्म हवाएं चलने और लू को लेकर येलो अलर्ट जारी किया था। मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली के साथ ही NCR में 27 मई तक लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग की मानें तो इसके बाद दिल्ली-NCR के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। IMD के अनुसार, दिल्ली-NCR में 3 दिन आंधी और बारिश वाला मौसम देखा जाएगा।

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली के साथ ही NCR के अलग-अलग स्थानों पर सोमवार से तीन दिन 25, 26 और 27 मई को लू चलने की स्थिति रहेगी। इसको लेकर तीनों दिन येलो अलर्ट जारी किया गया है। दोपहर से शाम के बीच आंधी और गरज के साथ बादल छा सकते हैं। इन तीनों ही दिन तेज हवाएं चलेंगी, जिनकी गति 20-30 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। दिन के दौरान कभी-कभी हवा के झोंकों की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी जा सकती है।

IMD के अनुसार, सोमवार से तीन दिन 25, 26 और 27 मई को दिल्ली में अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान है। मौसम विभाग ने 28 मई से दिल्ली के साथ ही एनसीआर में मौसम बदलने का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग के अनुसार, 28, 29 और 30 मई को दिल्ली एनसीआर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इन तीनों ही दिन गरज चमक और आंधी के साथ हल्की बारिश की संभावना है।

मौसम विभाग के अनुसार, 28, 29 और 30 मई को दिल्ली एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में तेज आंधी भी चलेगी। इस दौरान हवाओं की स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने का अनुमान है। 28 मई को बारिश के कारण तापमान में कमी देखी जाएगी। 28 मई को दिल्ली अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान है। 29 को अधिकतम तापमान में और भी गिरावट देखी जाएगी।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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