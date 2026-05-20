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झुलसा देने वाली गर्मी; दिल्ली में 47°C जाएगा तापमान, 6 दिन भीषण लू का ऑरेंज अलर्ट

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi Mausam: दिल्ली-NCR में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है, जिससे इस हफ्ते राहत की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने अगले 6 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका है।

झुलसा देने वाली गर्मी; दिल्ली में 47°C जाएगा तापमान, 6 दिन भीषण लू का ऑरेंज अलर्ट

Weather Forecast for Delhi: दिल्ली-NCR में गर्मी ने विकराल रूप ले लिया है। इससे दिल्लीवासियों को इस हफ्ते राहत मिलने की उम्मीद कम है। मौसम विभाग ने आज से लेकर पूरे 7 दिन तक दिल्ली के साथ ही NCR के अधिकांश हिस्सों में भीषण लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में इस हफ्ते अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है।

मौसम विभाग के अनुसार, बीते 24 घंटों के दौरान दिल्ली के कई इलाकों में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। रिज क्षेत्र में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 46.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 5 डिग्री अधिक था। मानक वेधशाला सफदरजंग में अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 4.7 डिग्री अधिक था। वहीं न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

7 दिन ऑरेंज अलर्ट, 47 डिग्री तक जाएगा तापमान

मौसम विभाग की ओर से 20 से लेकर 26 मई तक दिल्ली के साथ ही एनसीआर में भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। IMD के अनुसार, 21 और 22 मई को दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। इस दौरान दिन में तेज गर्म हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवाएं चलेंगी, जो कई बार 35 किमी प्रति घंटे तक झोंके के साथ पहुंच सकती हैं।

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45 की स्पीड से चल सकती हैं हवाएं

मौसम विभाग ने 23 मई को दिल्ली में अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किए जाने की संभावना जताई है। इस दिन दिल्ली में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गर्म हवाएं चल सकती हैं। दिन के दौरान कभी-कभी हवा की स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है। इसके बाद 24, 25 और 26 मई को दिल्ली में अधिकतम तापमान के 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान है।

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पश्चिमी विक्षोभ भी नहीं आएगा

मौसम विभाग ने फिलहाल दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में बारिश या पश्चिमी विक्षोभ की संभावना से इनकार किया है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में लू का प्रकोप और बढ़ सकता है। मौसम विभाग की मानें तो पूरे उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से इस हफ्ते राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश में अगले तीन दिनों तक भीषण गर्मी और लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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