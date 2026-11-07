दिल्ली पर कोहरे का दिखेगा अटैक; पलूशन से राहत के नहीं आसार, AQI में मामूली सुधार
दिल्ली-एनसीआर में प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण पलूशन का फैलाव नहीं हो पा रहा है। दिल्ली में पलूशन से राहत की उम्मीद नहीं है। दिल्ली में एक्यूआई अगले कुछ दिनों तक हवा बेहद खराब से गंभीर श्रेणी तक बनी रहने की संभावना है।
दिल्ली में पलूशन से अभी राहत के कोई संकेत नहीं हैं। कम हवा की गति और प्रतिकूल मौसम के कारण प्रदूषक तत्व आसानी से छंट नहीं पा रहे हैं, जिससे वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) लगातार बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। हालांकि शनिवार को इसमें मामूली सुधार दिखा। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी पलूशन से राहत नहीं मिलने की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने 13 अक्टूबर तक दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरे की संभावना जताई है। हालांकि दिन में आसमान साफ रहेगा।
एक्यूआई में मामूली सुधार
IMD के अनुसार, दिल्ली में 7 नवंबर को हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में रिकॉर्ड की गई। औसत एक्यूआई शाम 4 बजे 369 अंक दर्ज किया गया। कल की तुलना में देखें तो एक्यूआई में मामूली सुधार हुआ है। एक दिन पहले यानी 6 नवंबर को वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में रिकॉर्ड की गई थी। औसत एक्यूआई शाम 4 बजे 382 अंक रिकॉर्ड किया गया। शनिवार को 16 केंद्रों पर AQI गंभीर श्रेणी में रही जबकि IIT दिल्ली के पास AQI सबसे खराब श्रेणी में 452 दर्ज किया गया।
जहरीली हवा से राहत के नहीं आसार
मौसम विभाग के अनुसार, प्रदूषकों के फैलाव के लिए मौसम की परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहने की संभावना है। खराब मौसमी परिस्थितियों के कारण 8 और 9 नवंबर को भी जहरीली हवा का कहर बरकरार रहेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि दिवाली पर होने वाली आतिशबाजी से पलूशन में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। रविवार को हवा की गुणवत्ता के 'गंभीर' श्रेणी में पहुंचने की संभावना है। दिवाली के जश्न, धुएं और पराली जलाने के कारण पलूशन का स्तर बढ़ने की आशंका है।
आ रहा पश्चिमी विक्षोभ, दिखेगी बादलों की आंखमिचौली
IMD ने 10 नवंबर से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर-पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र पर दस्तक देने की संभावना जताई है। हालांकि दिल्ली-एनसीआर पर इसका कोई बड़ा असर नहीं पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, 9 से लेकर 13 नवंबर के दौरान दिल्ली-एनसीआर में आंशिक रूप से बादलों की आवाजाही रहेगी।
दिखेगा कोहरे का अटैक
IMD ने कल यानी 8 से 13 नवंबर तक सुबह के समय समय दिल्ली के साथ NCR में अधिकांश जगहों पर हल्का से मध्यम कोहरा छाने की संभावना जताई है। इससे दिल्ली-एनसीआर में पलूशन के कणों में बिखराव की संभावना नहीं है। दिल्ली में 8 और 13 नवंबर को अधिकतम तापमान के 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है। दिल्ली में 9, 11 और 12 नवंबर को अधिकतम तापमान के 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
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