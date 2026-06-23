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दिल्ली-NCR में आंधी बारिश से बदला मौसम; कब-कब बरसेंगे बदरा? 29 जून तक का अपडेट

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत दिल्ली-NCR में मंगलवार को धूल भरी आंधी की दस्तक के साथ ही मौसम बदल गया। दिल्ली-एनसीआर में इस हफ्ते कब-कब होगी बारिश? जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Delhi Mausam: गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में मंगलवार को धूल भरी आंधी चली। इसके बाद गरज-चमक के साथ हल्की बारिश से मौसम बदल गया। मौसम विभाग (IMD) ने दिल्ली-NCR में आंधी और बारिश अलर्ट जारी किया था। मौसम विभाग की मानें तो इस हफ्ते गर्मी और उमस भी बरकरार रहेगी। मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में आज को लेकर कुल 6 दिन आंधी और बारिश की चेतावनी दी है।

मौसम विभाग ने जारी किया था अलर्ट

मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार को आंधी बारिश की चेतावनी दी थी। IMD ने कहा कि अगले 2 घंटों के दौरान दिल्ली-NCR के कई इलाकों में गरज-चमक और धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश की संभावना है। हवा की स्पीड 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही निकला और मंगलवार को दोपहर बाद दिल्ली-NCR के कई इलाकों में धूल भरी आंधी और हल्की बारिश देखी गई।

कल भी आंधी के आसार

मौसम विभाग ने कल यानी बुधवार को भी गरज चमक के साथ आंधी की चेतावनी दी है। हालांकि इस दिन धूप के तेज होने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने 25 जून को अधिकतम तापमान के 39 से 41 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने गुरुवार को मौसम साफ रहने और तेज धूप की संभावना जताई है। दिल्ली में गुरुवार को अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है।

26 और 27 जून आंधी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग ने 26 और 27 जून को भी दिल्ली एनसीआर में अचानक मौसम के बिगड़ने की संभावना जताई है। इस दिन आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और दोपहर या शाम के समय आंधी-तूफान, बिजली कड़कने के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इस दिन हवा की स्पीड 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है। तेज हवा की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है।

26, 27 और 28 जून को कितना तापमान?

हालांकि 26, 27 और 28 जून को उमस और गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है। 26, 27 और 28 जून को दिल्ली में अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। 28 जून को दिल्ली एनसीआर में मौसम साफ रहेगा और तेज धूप के कारण तापमान अधिक रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने 29 जून को दिल्ली-एनसीआर में एकबार फिर मौसम के करवट लेने की संभावना जताई है।

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29 जून को कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग ने 29 जून को दिल्ली-एनसीआर में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और दोपहर या शाम के समय आंधी-तूफान, बिजली कड़कने के साथ बहुत हल्की बारिश की संभावना जताई है। हवा की स्पीड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है। आंधी के दौरान हवा के झोंकों की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। 29 जून को दिल्ली में अधिकतम तापमान के 38 से 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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