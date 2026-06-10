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दिल्ली में आज से 3 दिन मौसम की आंखमिचौली, आंधी और बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली-एनसीआर में आज शाम से मौसम बदलेगा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण 11 जून को मौसम ज्यादा खराब रहेगा। इस दिन 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। कब-कब होगी बारिश इस रिपोर्ट में जानें…

दिल्ली में आज से 3 दिन मौसम की आंखमिचौली, आंधी और बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट

दिल्ली-एनसीआर में मौसम आज से बदलने की संभावना है। मौसम विभाग ने बुधवार शाम या रात को दिल्ली के साथ ही एनसीआर में आंधी और गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। कल यानी 11 जून को एक पश्चिमी विक्षोभ ऐक्टिव होगा। इसके प्रभाव से दिल्ली-NCR में मौसम कल से ज्यादा खराब होने का अनुमान है। 12 जून को भी दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ बारिश देखी जाएगी। कुल मिलाकर 13 जून तक मौसम के सुहावना रहने का अनुमान है।

11 जून को तेज आंधी, ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग ने आज बुधवार को शाम या रात के वक्त आंधी के साथ हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। हवा की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। मौसम विभाग की मानें तो कल 11 जून को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आंशिक रूप से बादल छाएंगे। इस दिन दिल्ली एनसीआर में आंधी-तूफान, बिजली कड़कने के साथ हल्की बारिश को लेकर ऑरेज अलर्ट जारी किया गया है। हवा के झोंकों की स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है।

12 जून को आंधी बारिश का येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने 12 जून को ज्यादा ही मौसम खराब रहने का अनुमान है। इस दिन बादल छाए रहेंगे। सुबह या दोपहर से पहले आंधी-तूफान और बिजली कड़कने के साथ हल्की बारिश हो सकती है। हवा के झोंकों की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। दोपहर या शाम के समय भी आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं चलेंगी। इस दिन भी आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

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13 से 16 जून तक कैसा मौसम?

मौसम विभाग ने 13 और 14 जून को भी दिल्ली के साथ ही एनसीआर में मौसम सुहावना रह सकता है। इन दोनों ही दिन आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और शाम या रात को गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार, 15 जून को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। हालांकि इस दिन आंधी चलने की संभावना नहीं है। 16 जून को दिल्ली में एकबार फिर गरज चमक और आंधी वाला मौसम देखा जा सकता है।

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किस दिन कितना तापमान?

मौसम विभाग के अनुसार, 11 जून को दिल्ली में अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। 12 जून को इसमें तेजी से गिरावट देखी जाएगी और यह 34 से 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। मौसम विभाग ने 13 जून को दिल्ली में अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री जबकि 14 और 15 जून को इसके 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान है।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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