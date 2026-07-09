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Delhi Weather Live: दिल्ली-एनसीआर की सड़कें भारी बारिश से डूबी, जगह-जगह जाम; ट्रैफिक एडवाइजरी

Delhi Weather Live: मॉनसून का पूरे देशभर में कहर जारी है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में भारी बारिश हो रही है। दिल्ली-एनसीआर में मूसलाधार बारिश से लोगों का हाल बेहाल है।

Delhi Weather Live: दिल्ली-एनसीआर की सड़कें भारी बारिश से डूबी, जगह-जगह जाम; ट्रैफिक एडवाइजरी

दिल्ली में भारी बारिश से बेहाल

Gaurav Kala| लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली |
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Delhi Weather Live: दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश से हाल बेहाल है। सड़कों पर जगह-जगह जलभराव हो गया है। बाजारों का हाल बुरा है। सड़कें डूबी नजर आ रही हैं। दिल्ली-नोएडा और गुरुग्राम में जगह-जगह ट्रैफिक जाम लग गया। पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। आज मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। गाजियाबाद जिले में स्कूल बंद के आदेश हैं।

Delhi Weather Live: नोएडा में इमारत गिरी, कई वाहन क्षतिग्रस्त

नोएडा सेक्टर-62 स्थित आई फोर्ट बिल्डिंग का ऊपरी हिस्सा भारी बारिश में भरभराकर गिर गया। मलबा नीचे खड़ी कई गाड़ियों पर आ गिरा। कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। अभी भी मलबा गिरने का खतरा बना हुआ। घटना थाना सेक्टर-58 क्षेत्र की है, गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। उधर, नेशनल हाईवे 9 पर शांति नगर अंडरपास के पास बारिश के बाद जल भराव हो गया है। यहां वाहन काफी धीमी रफ्तार से गुजर रहे हैं।

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Delhi Weather Live: गाजियाबाद के अधिकांश हिस्सों में जलभराव

गाजियाबाद के अधिकांश हिस्सों में रात भर बारिश होती रही। इसके चलते अधिकांश मार्गो और गलियों में जल भराव हो गया है। सुबह बच्चों को स्कूल जाने में और लोगों को दफ्तर निकलने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। नेशनल हाईवे नौ, मेरठ रोड, जीटी रोड, दिल्ली मेरठ रोड और हापुड़ रोड पर इस वक्त ट्रैफिक बहुत धीमा है। मुख्य चौराहों और कट पर जाम की स्थिति है।

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Delhi Weather Live: गुरुग्राम में गाड़ियों की रफ्तार धीमी

भारी से गुरुग्राम में भी हाल बेहाल हैं। हीरो होंडा चौक से सुभाष चौक की ओर जाने वाली सड़क पर गाड़ियां रेंग रही हैं। इसी तरह दिल्ली में आईटीओ, आनंद विहार, करोल बाग, कनॉट प्लेस, राजीव चौक, बॉटेनिकल गार्डन और डीएनडी फ्लाईओवर पर ट्रैफिक काफी धीमा हुआ है।

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Delhi Weather Live: बारिश में खेड़ी पुल का हिस्सा धंसा, आवाजाही पर रोक

फरीदाबाद। लगातार हो रही बारिश के कारण ग्रेटर फरीदाबाद के पास आगरा नहर पर बने खेड़ी पुल का एक हिस्सा धंस गया है। पुल के एक तरफ जमीन खिसकने से सुरक्षा को लेकर खतरा पैदा हो गया। स्थिति को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रभावित हिस्से के आसपास बांस-बल्लियां लगाकर बैरिकेडिंग कर दी है और लोगों की आवाजाही रोक दी गई है। अधिकारियों ने क्षेत्र का निरीक्षण कर मरम्मत की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है। स्थानीय लोगों से अपील की गई है कि वे सुरक्षा के मद्देनजर वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें।

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Delhi Weather Live: सड़कों पर पानी भरा, दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा में ट्रैफिक जाम

लगातार बारिश से दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में कई जगहों पर सड़कों पर पानी भर गया है। इससे यातायाता काफी धीमा हो गया है। पुलिस ने एनएच 24 पर ट्रैफिक डायवर्ट किया है। जगह-जगह जलभराव के कारण ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो गई है।

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Delhi Weather Live: दिल्ली की सड़कें बारिश से बेहाल

दिल्ली की सड़के बारिश से बेहाल हैं। नंद नगरी डिपो के पास भारी जलभराव के बीच वाहन गुजरने को मजबूर हैं। इसी तरह वज़ीराबाद रोड पर मुख्य सड़क जलमग्न हो गई हैं। मीत नगर कॉलोनी में सड़कें नदियां बन गई हैं। नॉर्थ दिल्ली बुराड़ी के गड्ढे में दो पहिया और चार पहिया गाड़ियां गिर गईं। सबोली रेलवे हाल्ट की पटरियों पर और सबोली एक्सटेंशन इलाके में जलभराव हो गया है।

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Delhi Weather Live: दिल्ली में पिछले 24 घंटे का हाल

मौसम विभाग के अनुसार, सुबह 8:30 बजे तक बीते 24 घंटों में दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश हुई। दिल्ली के तुकमीरपुर-खजूरी में सबसे अधिक 160 मिमी वर्षा हुई, जबकि मयूर विहार में 103 मिमी, दिल्ली विश्वविद्यालय में 90 मिमी, महरौली में 86 मिमी, पूसा और लोधी रोड AWS में 83-83 मिमी, लोधी रोड में 80 मिमी, रिज में 78 मिमी, सफदरजंग में 73 मिमी, छतरपुर में 72 मिमी, पालम में 63 मिमी, नारायणा में 63 मिमी, जनकपुरी में 62 मिमी, आया नगर में 57 मिमी, प्रगति मैदान में 50 मिमी, नजफगढ़ में 43 मिमी, मुंगेशपुर में 41 मिमी, झरोदा कलां में 33 मिमी और जाफरपुर में 6 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं, गाजियाबाद की बात करें कमला नेहरू नगर में 164 मिमी और हिंडन में 134 मिमी वर्षा दर्ज हुई। गुरुग्राम के नॉर्थ CAP यूनिवर्सिटी में 27 मिमी तथा केवीके में 36 मिमी, जबकि ग्रेटर नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) के टांडा में 62 मिमी बारिश दर्ज की गई।

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Delhi Weather Live: रातभर बारिश से फरीदाबाद बेहाल

फरीदाबाद जिले में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा और कई स्थानों पर यातायात प्रभावित रहा। वहीं बिजली कटौती और निचले इलाकों में पानी घुसने से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गईं।

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Delhi Weather Live: गाज़ीपुर के पास NH-24 पर जल-जमाव

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सभी वाहन चालकों को सूचित किया है कि भारी बारिश के कारण नेशनल हाईवे (NH-24) पर पानी भर गया है। इस वजह से ट्रैफिक की आवाजाही में रुकावट आ रही है। ट्रैफिक अधिकारी और NHAI पानी हटाने के काम में लगे हुए हैं। गाज़ियाबाद से दिल्ली आने वाले वाहन चालकों को सलाह दी जाती है कि वे दिल्ली में प्रवेश करने के लिए सेक्टर-62 (गाज़ियाबाद) से वसुंधरा (UP) होते हुए बुद्ध चौक जाएं, फिर मोहन नगर की ओर बढ़ें और आखिर में सीमापुरी से दिल्ली में प्रवेश करें।

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Delhi Weather Live: गाजियाबाद में स्कूल बंद

गाजियाबाद में भारी बारिश को देखते हुए कक्षा 12 तक के स्कूल आज बंद कर दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश में कहा कि सभी सरकारी, प्राइवेट, अशासकीय सहायता प्राप्त सभी स्कूलों में आज दिनांक 9 जुलाई 2026 को नर्सरी कक्षा से 12वीं तक की कक्षाएं संचालित नहीं की जाएंगी।

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Delhi-NCR Weather Live: गाजियाबाद के इंदिरापुरम में सड़कें पानी-पानी

गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में बारिश के बाद कई जगह जलभराव हो गया है। इस वजह से आने-जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मूसलाधार बारिश से सड़कें पूरी तरह से पानी में डूब गई हैं।

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Delhi Weather Live: दिल्ली में कहां कितना तापमान रहा

दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। जो कि सामान्य से 5.8 डिग्री सेल्सियस कम है। जबकि, न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस रहा। जो कि सामान्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम है। यहां पर आर्द्रता का स्तर 84 से 100 फीसदी तक रहा। दिल्ली के आयानगर में अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। जो कि सामान्य से 8.3 डिग्री सेल्सियस कम है।

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Delhi Weather Live: 8 डिग्री तक तापमान गिरा

मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार की शाम को दिल्ली का तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस रहा। जबकि, हवा में नमी का स्तर 100 फीसदी और हवा की गति 3.7 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रही। इसके चलते इस समय महसूस होने वाली गर्मी यानी फील लाइक टेंपरेचर 33.6 डिग्री सेल्सियस पर रहा।

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Delhi Weather Live: लगातार बारिश से सड़कें जलमग्न, जाम में रेंगे वाहन

मुर्गा मंडी के पास एनएच-नौ की सर्विस रोड पर गोल चक्कर आसपास का हिस्सा पानी से लबालब दिखा। इस कारण से यहां वाहनों की रफ्तार काफी धीमी होने से जाम लगा रहा। ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की मौजूदगी न होने से व्यवस्था घंटों बिगड़ी रही। लोगों ने आरोप लगाया कि एनएचएआई ने अपने नालों की सफाई नहीं कराई जिससे यह स्थिति बन रही है। वहीं दूसरी ओर गाजीपुर के आसपास डीडीए के नालों से भी पानी सड़क पर आता दिखा। कार चालक सक्षम तिवारी ने बताया कि वह इंदिरापुरम से रोज दिल्ली अपने दफ्तर जाते हैं। यहां पर हर साल मॉनसून में यही दिक्कत रहती है, जिसे दूर करने का प्रयास नहीं किया जाता। वहीं, लोनी रोड पर जलभराव की समस्या से वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई और पैदल चलने वालों के लिए आवागमन मुश्किल हो गया। सड़क पर जगह-जगह पानी भरने से लोगों को जाम जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा।

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Delhi Weather Live: बारिश से सदर बाजार का हुआ बुरा हाल

मॉनसून सीजन की पहली बारिश में ही दिल्ली के बाजारों का बुरा हाल हो गया। देश के सबसे बड़े थोक मार्केट की फेहरिस्त में शुमार सदर बाजार इस समस्या से सबसे ज्यादा परेशान हैं। दो दिन की बारिश में सदर बाजार क्षेत्र के स्टेशनरी मार्केट तेलीवाड़ा, हार्डवेयर मार्केट कुतुब रोड और महावीर बाजार में चार से पांच फुट पानी जमा हो गया। दुकानों में पानी भरने लगा तो दुकानदारों ने सामान हटाकर ऊपर की अलमारियों में रखकर नुकसान से बचाव किया।

सदर बाजार के व्यापारियों का कहना है कि भीषण जलभराव की यह समस्या लंबे अर्से से है। दिल्ली सरकार और स्थानीय सांसद से इस संबंध में करीब एक दशक से लगातार मांग की जा रही है, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। हर साल मॉनसून में करीब डेढ़ महीने तक कारोबार ठप हो जाता है। जलभराव के कारण बाजार में खरीदारों का पहुंचना बंद हो जाता है।

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Delhi Weather Live: आज मौसम विभाग का अलर्ट

Delhi Weather Live: मौसम विभाग का अनुमान है कि गुरुवार को भी मॉनसूनी बादल दिल्ली को भिगोएंगे। इसे देखते हुए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में बुधवार की सुबह से ही घने बादल छाए रहे। दिन के ज्यादातर हिस्से में कभी कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश होती रही। पिछले दिल्ली के लोगों को गर्मी और उमस से बुरी तरह से परेशान होना पड़ा था। तापमान अधिक होने, हवा में नमी होने और हवा की गति कमजोर पड़ने के चलते लोग बेहद बेचैनी भरे असहज मौसम से जूझ रहे थे, लेकिन अब दिल्ली का मौसम में बड़ा बदलाव आया है।

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