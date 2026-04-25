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दिल्ली में अचानक बदलेगा मौसम, लू का येलो अलर्ट; 3 दिन बारिश की भी चेतावनी

Apr 25, 2026 03:37 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली और एनसीआर में गर्म हवाओं के कारण भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने रविवार तक लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि अचानक मौसम बदलने के भी आसार बन रहे हैं। 

दिल्ली में अचानक बदलेगा मौसम, लू का येलो अलर्ट; 3 दिन बारिश की भी चेतावनी

Delhi Mausam: दिल्ली के साथ ही एनसीआर में भीषण गर्मी के साथ लू का प्रकोप देखा जा रहा है। थार मरुस्थल और बलूचिस्तान से आने वाली गर्म पछुआ हवाओं के कारण दिल्ली के अधिकांश इलाकों में तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर चला गया है। इसमें चलते मौसम विभाग ने शनिवार और रविवार के लिए लू चलने का 'येलो अलर्ट' जारी किया है। हालांकि, सोमवार से मौसम में बदलाव नजर आएगा। इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ के कारण तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार बन रहे हैं। इससे लोगों को इस तपती गर्मी और लू से राहत मिल सकती है।

लू का येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली के साथ ही एनसीआर में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर लू की स्थिति बने रहने का येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि शाम तक अचानक से मौसम बदलने और गरज चमक के साथ बहुत हल्की बारिश की संभावना जताई है। दिन के दौरान हवाओं की गति 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 35 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने का अनुमान है।

रविवार को भी चलेगी लू

मौसम विभाग ने रविवार को भी दिल्ली के साथ ही एनसीआर में अलग-थलग स्थानों पर लू की स्थितियां रहने का येलो अलर्ट जारी किया है। दिन के दौरान गर्म हवा की स्पीड 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना जताई है। कभी कभी झोंकों के साथ इसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है।

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सोमवार, मंगलवार और बुधवार को बारिश के आसार

मौसम विभाग ने सोमवार को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के मौसम में अचानक बदलाव आने की संभावना जताई है। इस दौरान आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा। दिल्ली के साथ ही NCR में दोपहर के वक्त गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक बनी रहने का अनुमान है। यह झोंकों के साथ 50 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। इसके बाद दो दिन और कमोबेश ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है।

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28 और 29 अप्रैल को भी दिल्ली में बारिश

मौसम विभाग ने 28 और 29 अप्रैल को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में बादल छाने और अचानक से मौसम में बदलाव आने की संभावना जताई है। दिन के दौरान गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। हवाओं की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने का अनुमान है। कभी कभी इसके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने का अनुमान है। इसके बाद 30 अप्रैल को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 1 मई को मौसम साफ रहेगा।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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