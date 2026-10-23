दिल्ली-NCR में बूंदाबांदी के आसार, लेकिन पलूशन से राहत नहीं; आगे कैसा हाल?
दिल्ली-NCR में हल्के बादल छाने और बूंदाबांदी की संभावना है। 24 अक्टूबर से पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देगा। यही नहीं बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान के भी बनने की संभावना है। दिल्ली-एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम?
दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग इलाकों में अचानक मौसम बदल सकता है। IMD ने दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में बूंदाबांदी की संभावना जताई है। मौसम विभाग की मानें तो 24 अक्टूबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी उत्तर पश्चिमी भारत के विभिन्न हिस्सों को प्रभावित कर सकता है। इतना ही नहीं दक्षिण बंगाल की खाड़ी पर बना कम दबाव का क्षेत्र 26 अक्टूबर तक चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। हालांकि दिल्ली-एनसीआर के मौसम पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ने की संभावना है।
बूंदाबांदी से राहत नहीं
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और कुछ अलग-अलग जगहों पर बूंदाबांदी की संभावना जताई है। हालांकि इससे पलूशन में बड़ी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली के अनुसार, 25 अक्टूबर तक हवा के 'खराब' श्रेणी में ही बने रहने की संभावना है।
कल कैसा मौसम?
मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में शनिवार और रविवार को अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। दिल्ली में दोनों ही दिन सुबह और शाम को पलूशन की समस्या बरकरार रहने का भी अनुमान है। दोनों ही दिन मौसम शुष्क रहेगा।
आगे कैसा हाल?
26 और 29 अक्टूबर को दिल्ली में अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। 27 और 28 अक्टूबर को दिल्ली में अधिकतम तापमान के 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है। मौसम विभाग की मानें तो कल से अगले 5 दिन दिल्ली-एनसीआर में बारिश की संभावना नहीं है।
पलूशन से राहत के नहीं हैं आसार
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, दिल्ली में सुबह के वक्त एक्यूआई 223 अंक रिकॉर्ड किया गया। यह 'खराब' श्रेणी में आता है। दिल्ली के 54 में से 29 निगरानी स्टेशनों में एक्यूआई खराब और एक पर 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज की गई। आगे दिल्ली में 25 अक्टूबर तक एक्यूआई के 'खराब' श्रेणी में ही बने रहने की संभावना है। इसके बाद के अगले 6 दिनों के लिए भी संकेत मिलता है कि एक्यूआई 'खराब' श्रेणी में ही बनी रह सकती है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।