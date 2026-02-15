Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

फरवरी में ही सताने लगी गर्मी! अगले चार दिन बढ़ेगा पारा, पढ़िए लेटेस्ट अपडेट

Feb 15, 2026 05:52 am ISTAditi Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

राजधानी दिल्ली में अगले चार दिनों तक तापमान लगातार बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस दौरान अधिकतम तापमान सामान्य से 3.0 डिग्री तक अधिक रहने की संभावना है।

फरवरी में ही सताने लगी गर्मी! अगले चार दिन बढ़ेगा पारा, पढ़िए लेटेस्ट अपडेट

राजधानी दिल्ली में अगले चार दिनों तक तापमान लगातार बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस दौरान अधिकतम तापमान सामान्य से 3.0 डिग्री तक अधिक रहने की संभावना है।

मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 18 फरवरी को छोड़कर, अगले 7 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान सामान्य -1.5 डिग्री से 1.5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। यानी रविवार रात के तापमान में वृद्धि की संभावना है। शनिवार को दिन भर आसमान साफ था। सुबह हल्के बादल छाए रहे लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही आसमान पूरी तरह साफ हो गया।

शनिवार को दिन में 15 किलो मीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा भी चली। मौसम विभाग का कहना है कि 15 से 20 फरवरी को आसमान साफ रहेगा। 17 फरवरी को बादल की आवाजाही हो सकती है। शनिवार को अधिकतम तापमान 27 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने रविवार को अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री के बीच रहने का अनुमान जताया है।

खराब श्रेणी में दर्ज की गई राजधानी की हवा

शनिवार को भी राजधानी की हवा खराब श्रेणी में दर्ज की गई। सीपीसीबी से प्राप्त जानकारी के अनुसार शाम 4 बजे औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 230 दर्ज किया गया। इस दौरान दो स्थानों पर हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। इससे पहले शुक्रवार को यह 197 दर्ज की गई थी। नार्थ कैंपस में 301 और पूसा में 312 एक्यूआई दर्ज की गई।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

और पढ़ें
Delhi Weather Delhi Weather News Delhi Weather Today
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
;;;