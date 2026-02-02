4 साल बाद फरवरी में इतनी ठंड, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट; प्रदूषण पर क्या अपडेट
दिल्ली में सोमवार को पिछले चार सालों का सबसे ठंडा फरवरी का दिन दर्ज किया गया। आज सुबह से ही घने कोहरे और ठिठुरन ने राजधानी को अपनी चपेट में ले लिया था। सफदरजंग मौसम केंद्र पर अधिकतम तापमान सामान्य से 4.8 डिग्री कम, यानी 17.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो 3 फरवरी 2022 के बाद इस महीने का सबसे कम तापमान है। सुबह के समय पालम और सफदरजंग जैसे इलाकों में दृश्यता घटकर महज 100 मीटर रह गई थी, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ।
हालांकि न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने से रातें कम सर्द रहीं। इस बीच दिनभर छाए बादलों और कोहरे ने ढिढुरन बढ़ा दी। मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए घने कोहरे का 'येलो अलर्ट' जारी किया है और अनुमान जताया है कि अधिकतम तापमान 20 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।
प्रदूषण पर क्या अपडेट?
मौसम की मार के साथ-साथ दिल्ली की हवा भी 'खराब' श्रेणी में बनी हुई है। सोमवार को शहर का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 210 दर्ज किया गया। प्रदूषण के आंकड़ों से पता चला है कि स्थानीय स्तर पर परिवहन क्षेत्र (12.2%) प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत रहा, जबकि उद्योगों और निर्माण कार्यों का भी इसमें अहम हिस्सा रहा।
इसके अलावा, पड़ोसी जिलों जैसे झज्जर, सोनीपत और गाजियाबाद से आने वाले प्रदूषण ने भी दिल्ली की आबोहवा को बिगाड़ने में भूमिका निभाई। विशेषज्ञों का मानना है कि 4 फरवरी तक हवा की गुणवत्ता इसी 'खराब' श्रेणी में बनी रहेगी, लेकिन 5 फरवरी से इसमें सुधार होकर इसके 'मध्यम' श्रेणी में आने की उम्मीद है।