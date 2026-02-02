Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi Weather IMD Update coldest February day in 4 years dense fog
4 साल बाद फरवरी में इतनी ठंड, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट; प्रदूषण पर क्या अपडेट

4 साल बाद फरवरी में इतनी ठंड, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट; प्रदूषण पर क्या अपडेट

संक्षेप:

दिल्ली में सोमवार को पिछले चार सालों का सबसे ठंडा फरवरी का दिन दर्ज किया गया। आज सुबह से ही घने कोहरे और ठिठुरन ने राजधानी को अपनी चपेट में ले लिया था।

Feb 02, 2026 09:48 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

दिल्ली में सोमवार को पिछले चार सालों का सबसे ठंडा फरवरी का दिन दर्ज किया गया। आज सुबह से ही घने कोहरे और ठिठुरन ने राजधानी को अपनी चपेट में ले लिया था। सफदरजंग मौसम केंद्र पर अधिकतम तापमान सामान्य से 4.8 डिग्री कम, यानी 17.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो 3 फरवरी 2022 के बाद इस महीने का सबसे कम तापमान है। सुबह के समय पालम और सफदरजंग जैसे इलाकों में दृश्यता घटकर महज 100 मीटर रह गई थी, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

हालांकि न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने से रातें कम सर्द रहीं। इस बीच दिनभर छाए बादलों और कोहरे ने ढिढुरन बढ़ा दी। मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए घने कोहरे का 'येलो अलर्ट' जारी किया है और अनुमान जताया है कि अधिकतम तापमान 20 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।

प्रदूषण पर क्या अपडेट?

मौसम की मार के साथ-साथ दिल्ली की हवा भी 'खराब' श्रेणी में बनी हुई है। सोमवार को शहर का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 210 दर्ज किया गया। प्रदूषण के आंकड़ों से पता चला है कि स्थानीय स्तर पर परिवहन क्षेत्र (12.2%) प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत रहा, जबकि उद्योगों और निर्माण कार्यों का भी इसमें अहम हिस्सा रहा।

ये भी पढ़ें:जेल में रची थी गवाह की हत्या की साजिश, गैंगस्टर छेनू पहलवान सहित 4 गिरफ्तार
ये भी पढ़ें:10 दिन में फीस रेगुलेशन कमेटी बनाएं स्कूल, दिल्ली सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया

इसके अलावा, पड़ोसी जिलों जैसे झज्जर, सोनीपत और गाजियाबाद से आने वाले प्रदूषण ने भी दिल्ली की आबोहवा को बिगाड़ने में भूमिका निभाई। विशेषज्ञों का मानना है कि 4 फरवरी तक हवा की गुणवत्ता इसी 'खराब' श्रेणी में बनी रहेगी, लेकिन 5 फरवरी से इसमें सुधार होकर इसके 'मध्यम' श्रेणी में आने की उम्मीद है।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Delhi Weather Update
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।