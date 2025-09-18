दिल्ली में झमाझम बारिश की चेतावनी, कल भी फुहारें; उसके बाद 24 तक कैसा मौसम?

मौसम विज्ञानियों की मानें तो मानसून का मूड दिल्ली के ही एनसीआर के इलाकों को भिगोते हुए विदा होने का है। दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में एकबार फिर बारिश वाला मौसम बन गया है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में एकबार फिर झमाझम बारिश वाला मौसम बन गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी दी है। हालांकि इसके बाद बारिश में धीरे धीरे कमी देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि मानसून का मूड दिल्ली के ही एनसीआर के इलाकों को भिगोते हुए विदा होने का है।

मध्यम बारिश के आसार मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बहुत हल्की बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ मध्यम बारिश भी देखी जा सकती है।

दिल्ली के इन इलाकों में बारिश की संभावना दिल्ली के कई स्थानों (नरेला, बवाना, अलीपुर, बुराड़ी, कंझावला, रोहिणी, बादिली, मॉडल टाउन, आजादपुर, सिविल लाइंस, सीमापुरी) पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं चल सकती हैं। हालांकि यह अनुमान अगले दो घंटे के लिए ही है।

एनसीआर के इन इलाकों में बरस सकते हैं बदरा मौसम विभाग ने दिल्ली के महरौली, छतरपुर, इग्नू, आयानगर, डेरामंडी और एनसीआर के लोनी देहात, बहादुरगढ़, इंदिरापुरम, नोएडा, दादरी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर, बल्लभगढ़ में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। अगले 2 घंटों के दौरान हरियाणा के नूंह, होडल और यूपी के शामली, नंदगांव, बरसाना जबकि राजस्थान के भिवाड़ी, तिजारा, नगर, डीग, लक्ष्मणगढ़, नदबई, महावा, बयाना में भी बौछारें पड़ने की संभावना है।