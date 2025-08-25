दिल्ली में झमाझम बारिश का अलर्ट, जारी रहेगा फुहारों का दौर; इस हफ्ते का अपडेट

दिल्ली में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार को दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में बारिश हो सकती है। दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में इस हफ्ते कैसा रहेगा मौसम का मिजाज जानें...

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न इलाकों में इस पूरे हफ्ते रुक-रुक कर फुहारें जारी रहने का अनुमान जताया है। इससे दिल्ली में अधिकतम तापमान 31 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान है। मौसम विभाग की मानें तो सोमवार को भी सोमवार को भी दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में बारिश हो सकती है। इससे अधिकतम तापमान में गिरावट आने की संभावना है।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान राष्ट्रीय राजधानी के साथ ही एनसीआर के अधिकांश हिस्सों में आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। मौसम विभाग की मानें तो कल यानी मंगलवार को भी दिल्ली एनसीआर में मौसम कमोबेश ऐसा ही बने रहने का अनुमान है। कल भी हल्की बारिश या बौछारें पड़ सकती हैं।

मौसम विभाग ने 27, 28 और 29 अगस्त को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना जताई है। इसके बाद 29 और 30 अगस्त को दिल्ली में अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान है। साथ ही दिल्ली एनसीआर के इलाकों में बादलों की आवाजाही बनी रहने और हल्की बारिश या बौछारें पड़ने की भी संभावना जताई गई है।

मौसम विभाग ने 31 अगस्त को भी दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने इस दिन दिल्ली में अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किए जाने की संभावना जताई है। दिल्ली में अगले 5 दिनों तक सक्रिय मानसून की स्थिति बनी रहने की संभावना है। इस दौरान बादल छाए रहेंगे। 25 अगस्त के बाद भी हल्की बारिश जारी रहने की संभावना है।