दिल्ली में सर्दी लेकर आएगी तेज हवा संग बारिश, पश्चिमी विक्षोभ के असर से कल से बदलेगा मौसम

दिल्ली में मौसम रविवार से फिर बदलने की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दिल्ली में तमाम जगहों पर तेज हवा के साथ झमाझम बारिश होगी। इससे तापमान में गिरावट आएगी।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 4 Oct 2025 05:33 AM
दिल्ली में मौसम रविवार से फिर बदलने की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दिल्ली में तमाम जगहों पर तेज हवा के साथ झमाझम बारिश होगी। इससे तापमान में गिरावट आएगी। इस बीच, गुरुवार की शाम हुई बारिश के बाद अधिकतम और न्यूनतम तापमान में दो डिग्री से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है।

दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में शुक्रवार की सुबह से ही तेज धूप रही। हालांकि, बीच-बीच में बादलों की आवाजाही भी बनी रही। गुरुवार की शाम को हुई बारिश के चलते दिल्ली की हवा में नमी की मात्रा खूब बनी हुई है। इसके चलते लोगों को गर्मी का अहसास कम हुआ।

पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखेगा : रविवार से दिल्ली के मौसम पर एक और पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके चलते रविवार को बादल छाने और कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि, सोमवार को दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। इस दौरान हवा की गति भी 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रह सकती है।

वहीं, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, शुक्रवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 88 के अंक पर रहा। एक दिन पहले यानी शुक्रवार को यह सूचकांक 123 के अंक पर रहा था। यानी 24 घंटे के अंदर ही इसमें 35 अंकों का सुधार हुआ है।

हवा के स्तर में सुधार

दिल्ली की हवा 21 दिनों बाद शुक्रवार को फिर से ‘ग्रीन जोन’ में आ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक, गुरुवार शाम को तेज हवा के साथ बारिश होने से वायु गुणवत्ता सूचकांक सौ से नीचे दर्ज किया गया। इस स्तर की हवा को संतोषजनक माना जाता है।

इस बार प्रदूषक कणों का स्तर बढ़ने के चलते 12 सितंबर से ही हवा ग्रीन जोन से पीले जोन में प्रवेश कर गई थी। तब से लगातार ही वायु गुणवत्ता सूचकांक 100 से ऊपर बना हुआ था। इस दौरान 27 सितंबर को वायु गुणवत्ता सूचकांक सबसे ज्यादा 169 पर रहा था। अभी लोगों को स्वच्छ हवा में सांस लेने का अवसर मिल रहा है। प्रदूषण का स्तर काफी नीचे है।