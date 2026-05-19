दिल्ली बनी तंदूर! आसमान उगल रहा आग, पारा 46 पार; कई इलाकों में सीजन का सबसे गर्म दिन
Delhi weather: राजधानी दिल्ली में इन दिनों आसमान से आग बरस रही है। पारा 46 पार पहुंच चुका है। हालात ऐसे हैं मानों दिल्ली तंदूर बन गई हो। ताजा आंकड़ों में राजधानी के अंदर कई इलाकों में सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया है।
Delhi weather: राजधानी दिल्ली में इन दिनों आसमान से आग बरस रही है। पारा 46 पार पहुंच चुका है। हालात ऐसे हैं मानों दिल्ली तंदूर बन गई हो। ताजा आंकड़ों में राजधानी के अंदर कई इलाकों में सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया है। ये हाल मई में हैं, अभी जून आते-आते हालात और भी खराब होने वाले हैं। भीषण लू और गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। IMD द्वारा जारी वेदर रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली के रिज इलाके में सबसे ज्यादा 46.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। बीते 24 घंटे में यहां 1.9 डिग्री तापमान की बढ़ोतरी हुई है, जो पूरे दिल्ली में बढ़े हुए औसत तापमान में सबसे ज्यादा है।
सामान्य से 4-6 डिग्री ज्यादा रहा तापमान
दिल्ली के अन्य इलाकों की बात करें तो सफदरजंग और पालम में अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लोधी रोड में 45.2 डिग्री और आयानगर में 45.5 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। खास बात यह रही कि कई इलाकों में तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री तक ज्यादा रहा। लोधी रोड में तापमान सामान्य से 6.2 डिग्री अधिक रिकॉर्ड किया गया।
24 घंटे के अंदर पारा अचानक उछला
दिल्ली में गर्मी ने बीते 24 घंटों के भीतर अचानक खतरनाक रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, राजधानी के ज्यादातर इलाकों में तापमान में तेज उछाल दर्ज किया गया। रिज इलाके में पारा 24 घंटे में 1.9 डिग्री बढ़कर 46.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। वहीं आयानगर में तापमान 1.8 डिग्री, लोधी रोड में 1.7 डिग्री और सफदरजंग में करीब 1.5 डिग्री तक बढ़ा।
4-6 डिग्री तक बढ़ा है तापमान
मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, रिज इलाके में तापमान 46.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से करीब 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं आयानगर में 45.5 डिग्री, लोधी रोड में 45.2 डिग्री, सफदरजंग और पालम में 45.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। खास बात यह रही कि कई इलाकों में तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री तक ज्यादा रिकॉर्ड हुआ। लोधी रोड में पारा सामान्य से 6.2 डिग्री ऊपर रहा, जबकि सफदरजंग में 4.7 डिग्री और रिज में करीब 5 डिग्री अधिक तापमान दर्ज किया गया।
गर्म हवाओं ने बढ़ाई लोगों की परेशानी
दिनभर चलने वाली गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी। दोपहर के समय सड़कें लगभग सुनसान नजर आईं। तेज धूप के चलते बाहर निकलना मुश्किल हो गया। गर्मी का असर सिर्फ दिन में ही नहीं, बल्कि रात में भी देखने को मिल रहा है। सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री और पालम में 28.1 डिग्री दर्ज किया गया, जिससे लोगों को रात में भी राहत नहीं मिली।
लोगों से घर से बाहर न निकलने की अपील
मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भीषण गर्मी और लू चलने की चेतावनी जारी की है। विशेषज्ञों ने लोगों को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। साथ ही ज्यादा पानी पीने, हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने और धूप से बचाव करने को कहा गया है। दिल्ली में लगातार बढ़ती गर्मी ने साफ कर दिया है कि मई का महीना इस बार लोगों की कठिन परीक्षा लेने वाला है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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