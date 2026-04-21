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दिल्ली सहेगी 44°C वाला टॉर्चर, 3 दिन लू का येलो अलर्ट; 27 अप्रैल तक का वेदर अपडेट

Apr 21, 2026 03:38 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली में 22 से 24 अप्रैल तक भीषण लू का प्रकोप रहेगा। इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। हालांकि, 26 अप्रैल से मामूली राहत मिलने की उम्मीद है।

दिल्ली सहेगी 44°C वाला टॉर्चर, 3 दिन लू का येलो अलर्ट; 27 अप्रैल तक का वेदर अपडेट

Delhi Mausam: दिल्ली में भीषण गर्मी का प्रकोप बढ़ने वाला है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में तीन दिनों के लिए लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। 22 से 24 अप्रैल के दौरान दिल्ली और NCR के इलाकों में गर्म हवाएं लोगों को बेहाल करेंगी। इस दौरान अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों को घर से बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। हालांकि 26 और 27 अप्रैल को आसमान में हल्के बादल छाए रहने से तापमान में मामूली गिरावट आ सकती है। इससे गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

IMD के अनुसार, 22 अप्रैल को तीखी धूप निकलेगी। दिल्ली के साथ ही NCR में दिन के समय 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तेज गर्म हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग ने इस दिन लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दिन दिल्ली में अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा।

23-24 अप्रैल को भी लू का येलो अलर्ट, 44 डिग्री जाएगा तापमान

मौसम विभाग के अनुसार, 23 और 24 अप्रैल को दिल्ली के साथ ही एनसीआर में अलग-अलग जगहों पर लू की स्थिति रहेगी। इन दोनों ही दिन लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। दोनों ही दिन लोगों को 44 डिग्री सेल्सियस वाले तापमान का टार्चर सहना पड़ सकता है। दोनों ही दिन दिल्ली में अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है।

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26 और 27 अप्रैल को 42 डिग्री तक रहेगा तापमान

मौसम विभाग के अनुसार, 25 अप्रैल को भी दिल्ली में अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। इसके बाद हल्के बादलों की आवाजाही से तापमान में थोड़ी कमी देखी जाएगी। 26 और 27 अप्रैल को दिल्ली में अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है।

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कब चलती है लू?

दिल्ली में मंगलवार को सुबह के वक्त सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से लगभग 2.2 डिग्री कम है जबकि पालम में 22.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया जो सामान्य से 1.1 डिग्री सेल्सियस कम है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार, जब अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिकत होता है। हवा शुष्क और गर्म होती है तब लू की स्थिति घोषित की जाती है। सीपीसीबी के अनुसार, दिल्ली में हवा की गुणवत्ता 'मध्यम' श्रेणी में बनी हुई है। वहीं और एक्यूआई 171 अंक रिकॉर्ड किया गया।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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