दिल्ली में बढ़ेगी तपिश, 40 डिग्री सेल्सियस पार जाएगा तापमान, चलेंगी तेज हवाएं
Delhi Mausam: दिल्ली और एनसीआर में गर्मी तेजी से बढ़ रही है। बीते 24 घंटों में तापमान 34.7 डिग्री सेल्सियस रहा जिसके अगले हफ्ते में 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। तेज पछुआ हवाएं परेशानियां बढ़ा सकती हैं।
दिल्ली के साथ ही एनसीआर में अब गर्मी का असर बढ़ने लगा है। एक हफ्ते में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने का अनुमान है। बीते 24 घंटों में अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जिसमें अगले 7 दिनों में 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। दिल्ली में पछुआ हवाएं लोगों की मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं। दिल्ली के साथ ही एनसीआर में शनिवार को तेज हवाएं चलीं। दिल्ली में रविवार को आसमान साफ रहने के साथ 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। हवाओं का रुख उत्तर पश्चिमी रहेगा।
कितना रहा तापमान?
मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों में दिल्ली का अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ गया है। दिल्ली में शनिवार को ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में दर्ज किया गया। दिल्ली में शनिवार को मानक अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 1.4 डिग्री सेल्सियस कम है जबकि न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री दर्ज किया गया जो सामान्य से 2.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है।
कितना रहेगा अधिकतम तापमान?
मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में रविवार को अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस तक के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है। दिल्ली में 13 अप्रैल को अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री जबकि 14 अप्रैल को इसके 37 से 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। इसके बाद 15 और 16 अप्रैल को दिल्ली में इसके 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है।
हफ्ते के अंत में कितना रहेगा न्यूनतम तापमान?
मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले एक हफ्ते में गर्मी में तेजी आएगी। आने वाले 6 दिनों के दौरान तापमान में धीरे-धीरे 6 से 7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। दिल्ली में 17 अप्रैल को अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में 16 और 17 अप्रैल को न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है।
35 किमी प्रति घंटे तक रह सकती है हवा की स्पीड
IMD ने रविवार को आसमान साफ रहने की संभावना जताई है। रविवार को दोपहर के वक्त तेज रफ्तार उत्तर पश्चिमी हवाएं लोगों को परेशान कर सकती हैं। दिन में हवा की स्पीड लगातार 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे तक देखी जाएगी। मौसम विभाग ने रविवार को दिन के समय कभी-कभी हवा की स्पीड 35 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है। इसके बाद 13 से 17 अप्रैल के बीच हवा की स्पीड 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है। हवा का रुख उत्तर पश्चिमी होगा। हवा की तासीर गर्म रह सकती है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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