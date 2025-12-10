Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
दिल्लीवाले तैयार रहें! तीन दिन में आ रही कंपकंपी वाली ठंड, कोहरा और धुंध भी रहेगी

Delhi Weather: दिल्ली में अगले तीन दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है और सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रहेगा। आने वाले दिनों में शीतलहर भी चलेगी।

Dec 10, 2025 05:56 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली में एक बार फिर मौसम करवट ले सकता है। राजधानी के अधिकतम व न्यूनतम तापमान में गिरावट का अनुमान मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। हालांकि शीतलहर को लेकर किसी तरह का अलर्ट विभाग ने जारी नहीं किया है।

मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले तीन दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में लगभग 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और उसके बाद आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। रात में कुहासा या धुंध छाई रहेगी। सुबह के समय हल्का कोहरा रहेगा।

मंगलवार को दिनभर आसमान साफ रहा और लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली। आईएमडी के अनुसार, मंगलवार को यहां अधिकतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से लगभग 0.7 डिग्री कम था तथा न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से लगभग 0.4 डिग्री कम था। बुधवार के लिए आईएमडी ने आंशिक रूप से कोहरा छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया है।

वायु गुणवत्ता में थोड़ा सुधार, 300 से नीचे आया

पिछले एक सप्ताह से अधिक समय से बहुत खराब श्रेणी में रही राजधानी की वायु गुणवत्ता सूचकांक में मंगलवार को सुधार दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार मंगलवार को अपराह्न चार बजे 24 घंटे का औसत एक्यूआई 282 रहा, जबकि सोमवार को इसी समय यह 314 और रविवार को 308 था। मंगलवार को हवा की गति तेज रहने से प्रदूषण के स्तर में सुधार दर्ज किया गया। हालांकि, आने वाले दिनों में प्रदूषण का स्तर बढ़ने की आशंका है।

