दिल्लीवाले तैयार रहें! तीन दिन में आ रही कंपकंपी वाली ठंड, कोहरा और धुंध भी रहेगी

संक्षेप: Delhi Weather: दिल्ली में अगले तीन दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है और सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रहेगा। आने वाले दिनों में शीतलहर भी चलेगी।

राजधानी दिल्ली में एक बार फिर मौसम करवट ले सकता है। राजधानी के अधिकतम व न्यूनतम तापमान में गिरावट का अनुमान मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। हालांकि शीतलहर को लेकर किसी तरह का अलर्ट विभाग ने जारी नहीं किया है।

मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले तीन दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में लगभग 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और उसके बाद आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। रात में कुहासा या धुंध छाई रहेगी। सुबह के समय हल्का कोहरा रहेगा।

मंगलवार को दिनभर आसमान साफ रहा और लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली। आईएमडी के अनुसार, मंगलवार को यहां अधिकतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से लगभग 0.7 डिग्री कम था तथा न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से लगभग 0.4 डिग्री कम था। बुधवार के लिए आईएमडी ने आंशिक रूप से कोहरा छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया है।