Delhi Weather: दिल्लीवालों! फिर लौट रही है कड़ाके की ठंड, बारिश और बर्फीली हवाओं का अलर्ट

संक्षेप: Delhi Weather Update: दिल्ली में शनिवार से सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है, जिससे तापमान 6 डिग्री तक गिर सकता है और चार साल बाद जनवरी में रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है।

दिल्ली के मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है। अगर आपको लगा कि ठंड से राहत मिल गई है, तो संभल जाइए। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि राजधानी में न्यूनतम तापमान में एक बार फिर गिरावट आएगी और शनिवार से बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। आज भी सुबह से आसमान में बादल छाए हुए हैं।

6 डिग्री तक लुढ़केगा पारा, बढ़ेगी ठिठुरन गुरुवार को भी अलग-अलग इलाकों में बादल छाए रहे। इससे अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार, कल तक तापमान गिरकर 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ठंडी उत्तर-पश्चिमी हवाओं के चलने से अगले कुछ दिनों तक तापमान 6-8 डिग्री के बीच बना रहेगा।

वीकेंड पर बारिश और 40 किमी की रफ्तार से चलेंगी हवाएं अगर आप शनिवार या रविवार को बाहर घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। शनिवार से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है। इससे शनिवार रात में हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं रविवार दिन में बारिश के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है।

4 साल में सबसे 'भीगा' जनवरी आंकड़ों के मुताबिक, इस बार जनवरी का महीना पिछले चार सालों में सबसे ज्यादा बारिश वाला रहा है। मंगलवार को हुई बारिश के बाद इस महीने कुल बारिश का आंकड़ा 25.3 मिमी तक पहुंच गया, जो 2022 के बाद सबसे अधिक है। मौसम विभाग के एक अधिकारी के अनुसार, फरवरी की शुरुआत भी बारिश के साथ होगी।