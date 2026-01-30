Hindustan Hindi News
Delhi Weather: दिल्लीवालों! फिर लौट रही है कड़ाके की ठंड, बारिश और बर्फीली हवाओं का अलर्ट

संक्षेप:

Delhi Weather Update: दिल्ली में शनिवार से सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है, जिससे तापमान 6 डिग्री तक गिर सकता है और चार साल बाद जनवरी में रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है।

Jan 30, 2026 06:41 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली के मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है। अगर आपको लगा कि ठंड से राहत मिल गई है, तो संभल जाइए। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि राजधानी में न्यूनतम तापमान में एक बार फिर गिरावट आएगी और शनिवार से बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। आज भी सुबह से आसमान में बादल छाए हुए हैं।

6 डिग्री तक लुढ़केगा पारा, बढ़ेगी ठिठुरन

गुरुवार को भी अलग-अलग इलाकों में बादल छाए रहे। इससे अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार, कल तक तापमान गिरकर 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ठंडी उत्तर-पश्चिमी हवाओं के चलने से अगले कुछ दिनों तक तापमान 6-8 डिग्री के बीच बना रहेगा।

वीकेंड पर बारिश और 40 किमी की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

अगर आप शनिवार या रविवार को बाहर घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। शनिवार से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है। इससे शनिवार रात में हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं रविवार दिन में बारिश के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है।

दिल्ली मौसम

4 साल में सबसे 'भीगा' जनवरी

आंकड़ों के मुताबिक, इस बार जनवरी का महीना पिछले चार सालों में सबसे ज्यादा बारिश वाला रहा है। मंगलवार को हुई बारिश के बाद इस महीने कुल बारिश का आंकड़ा 25.3 मिमी तक पहुंच गया, जो 2022 के बाद सबसे अधिक है। मौसम विभाग के एक अधिकारी के अनुसार, फरवरी की शुरुआत भी बारिश के साथ होगी।

प्रदूषण में मामूली सुधार के बावजूद हवा खराब श्रेणी में

मौसम के कारकों के चलते दिल्ली की हवा में हल्का सुधार दर्ज किया गया है। हालांकि, अब भी दिल्ली की हवा खराब श्रेणी में ही बनी हुई है। वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली का अनुमान है कि अभी दिल्ली की हवा पूरी तरह साफ होने के आसार नहीं हैं। दिल्ली में पिछले दिनों हुई हल्की बारिश और तेज हवा के चलते प्रदूषण के स्तर में हल्का सुधार हुआ है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, गुरुवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 226 के अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को खराब श्रेणी में रखा जाता है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
