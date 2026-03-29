Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दिल्ली में आज फिर आंधी-बारिश का येलो अलर्ट, 50 की स्पीड से चलेंगी हवाएं; 5 दिन कैसा रहेगा मौसम

Mar 29, 2026 07:37 am ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

Delhi Weather Today : दिल्ली-एनसीआर में आज से एक बार फिर मौसम के करवट लेने के आसार हैं। मौसम विभाग ने रविवार को तेज हवाओं के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान अधिकतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस की कमी की संभावना जताई गई है।

दिल्ली में आज फिर आंधी-बारिश का येलो अलर्ट, 50 की स्पीड से चलेंगी हवाएं; 5 दिन कैसा रहेगा मौसम

दिल्ली-एनसीआर में आज से एक बार फिर मौसम के करवट लेने के आसार हैं। मौसम विभाग ने रविवार को तेज हवाओं के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान अधिकतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस की कमी की संभावना जताई गई है।

दिल्ली-एनसीआर के इलाकों में रहने वालों के लिए मौसम को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग (आईएमडी) द्वारा जारी ताजा बुलेटिन के अनुसार, दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने वाला है। चिलचिलाती गर्मी के बीच अब बादलों की आवाजाही और बारिश का दौर शुरू होने जा रहा है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी।

ये भी पढ़ें:31 मार्च तक बरतें बेहद सावधानी, यूपी सरकार ने मौसम के बिगड़े तेवर से किया सतर्क

आज और कल कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के मुताबिक, 29 मार्च को दिल्ली में मौसम सबसे ज्यादा सक्रिय रहेगा। आज सुबह से ही आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि सुबह से दोपहर के बीच हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जो झोंकों के समय 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती हैं। दोपहर से शाम के बीच भी बारिश और बूंदाबांदी का एक और दौर देखने को मिल सकता है, जिसमें हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहने की उम्मीद है।

तापमान में उतार-चढ़ाव का दौर

बीते दिनों हुई बूंदाबांदी के चलते तापमान में अभी तक अच्छी गिरावट देखी जा रही है। दिल्ली में शनिवार को अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से एक डिग्री अधिक है। वहीं, न्यूनतम तापमान 18.8 डिग्री दर्ज किया गया। यह सामान्य से 0.7 डिग्री कम है। वहीं 29 और 30 मार्च को अधिकतम तापमान गिरकर 30 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान भी 18 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा, जिससे रातें और सुबह का वक्त सुहाना बना रहेगा। सोमवार को 30 मार्च को दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है।

ये भी पढ़ें:बिहार में आज फिर गरज-चमक और तेज हवाएं चलेंगी, पटना में कैसा रहेगा मौसम

अगले 5 दिन का हाल

30 मार्च: आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। दोपहर या शाम को गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 28-30 डिग्री सेल्सियस के करीब रहेगा।

31 मार्च: मार्च के आखिरी दिन भी दिल्लीवालों को बादलों का साथ मिलेगा। दोपहर में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है।

1 और 2 अप्रैल: नए महीने की शुरुआत बादलों के साथ होगी। हालांकि भारी बारिश की उम्मीद कम है, लेकिन आसमान में बादलों की आवाजाही से धूप का असर कम रहेगा। तापमान 31 से 34 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है।

3 अप्रैल: अप्रैल के पहले हफ्ते में भी दिल्ली का मौसम पूरी तरह साफ नहीं होगा। 3 अप्रैल को फिर से हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है।

सावधानी की सलाह

मौसम विभाग ने तेज हवाओं और बिजली गिरने की स्थिति में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। तेज हवाओं के कारण कमजोर संरचनाओं और पेड़ गिरने का खतरा रहता है, इसलिए वाहन चलाते समय और बाहर निकलते समय सावधानी बरतें।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में कल येलो अलर्ट; 4 दिन होगी बारिश, किन डेट पर मौसम रहेगा खराब?
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Weather News Delhi Weather Delhi Weather Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।