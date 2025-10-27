दिल्ली को प्रदूषण से मिलेगी राहत! आज होगी बारिश; IMD अपडेट

संक्षेप: दिल्ली की हवा का स्तर सोमवार को भी बहुत खराब श्रेणी में रही। मौसम विभाग ने आंशिक रूप से बादल छाए रहने तथा शाम को हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। बारिश से दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से लोगों को हल्की राहत मिलने की संभावना भी है।

दिल्ली की वायु गुणवत्ता सोमवार को भी बहुत खराब श्रेणी में रही। मौसम विभाग ने आंशिक रूप से बादल छाए रहने तथा शाम को हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। बारिश से दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से लोगों को हल्की राहत मिलने की संभावना भी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान 17.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से 0.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। सुबह साढ़े आठ बजे आर्द्रता का स्तर 94 प्रतिशत था।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के समीर ऐप के अनुसार, बवाना और आनंद विहार जैसे इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) क्रमशः 401 और 431 के साथ गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। शहर भर में 38 निगरानी स्टेशन में से 23 ने एक्यूआई 300 से अधिक होने की सूचना दी है, जो बहुत खराब वायु गुणवत्ता की श्रेणी में आता है।

रविवार को शहर की वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार हुआ और यह खराब श्रेणी में दर्ज की गयी, जबकि अधिकांश समय वायु गुणवत्ता बहुत खराब रही। न्यूनतम तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो पिछले दो वर्षों में अक्टूबर में दर्ज किया गया सबसे कम तापमान है। रविवार शाम को वायु गुणवत्ता सूचकांक 292 रहा, जबकि सुबह यह 324 था।