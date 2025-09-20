Delhi Weather : दिल्ली में तेज धूप से और बढ़ेगी गर्मी? IMD ने बताया अगले 6 दिन कितना रहेगा पारा
राजधानी दिल्ली में अगले 6 दिनों में तेज धूप के चलते अधिकतम तापमान में और बढ़ोतरी होगी। हालांकि, हवा की दिशा उत्तरी पश्चिमी होने के चलते उमस से लोगों को राहत रहेगी। इस बीच, शुक्रवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 0.9 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा।
राजधानी दिल्ली में अगले 6 दिनों में तेज धूप के चलते अधिकतम तापमान में और बढ़ोतरी होगी। हालांकि, हवा की दिशा उत्तरी पश्चिमी होने के चलते उमस से लोगों को राहत रहेगी। इस बीच, शुक्रवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 0.9 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा।
मौसम विभाग के मुताबिक, राजधानी में 20 से 25 सितंबर के बीच अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हालांकि, 23 से 25 सितंबर के दौरान न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के करीब रह सकता है।
दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में पिछले दो दिनों से हल्की से लेकर मध्यम बारिश दर्ज की जा रही थी। जिसके चलते मौसम में नमी मौजूद थी और तापमान में भी हल्की गिरावट आई थी। लेकिन, अब एक बार फिर से तापमान में हल्का इजाफा देखने को मिल रहा है।
दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में शुक्रवार की सुबह से ही तेज चमकदार सूरज निकला रहा। दिन के समय बीच-बीच में आंशिक बादलों की आवाजाही भी बनी रही, लेकिन तेज धूप के चलते अधिकतम तापमान में हल्का इजाफा हुआ है। दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जो कि सामान्य से 0.9 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है, जबकि न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस रहा।
अगले दो दिनों में वायु गुणवत्ता बेहतर रहने के आसार
अगले दो दिनों में दिल्ली में हवा की गति 5 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने के आसार हैं। वहीं, मौसम के कारकों के चलते दिल्ली की हवा लगातार साफ-सुथरी बनी हुई है। शुक्रवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 143 के अंक पर रहा। अगले दो दिनों के बीच वायु गुणवत्ता का यह साफ-सुथरा स्तर बना रहेगा।