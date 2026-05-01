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दिल्ली में मई में टूटेगा गर्मी का रिकॉर्ड या सुहानी होगी फिजा? जानें अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम

May 01, 2026 07:59 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली में मई के पहले हफ्ते भी मौसम सुहाना ही बना रहने के आसार हैं। गुरुवार शाम धूल भरी आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि से मौसम सुहाना हो गया। मयूर विहार इलाके में सबसे ज्यादा 5.5 मिमी बारिश हुई और अधिकतम तापमान में 14 डिग्री से भी ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। 

दिल्ली में मई में टूटेगा गर्मी का रिकॉर्ड या सुहानी होगी फिजा? जानें अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम

दिल्ली में मई के पहले सप्ताह भी मौसम सुहाना बना रहेगा। राजधानी में गुरुवार दोपहर बाद घने काले बादल छा गए और धूल भरी आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। इस दौरान कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई। इससे मौसम सुहाना हो गया और तापमान में 14 डिग्री से भी ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई।

मई के पहले सप्ताह में भी मौसम की यह राहत बनी रहेगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि शुक्रवार और शनिवार को दिल्ली में आंशिक तौर पर बादल रहेंगे लेकिन कुल मिलाकर धूप निकलेगी। रविवार से फिर एक पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके असर से सोमवार और मंगलवार को भी तेज धूल भरी आंधी के साथ हल्की बौछारे पड़ सकती हैं।

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राजधानी के ज्यादातर इलाकों में गुरुवार सुबह से ही तेज धूप निकली रही। 11 बजे के बाद से ही लोगों का घरों से निकलना मुश्किल होने लगा, लेकिन दोपहर के बाद मौसम में बदलाव दिखाई देने लगा। खासतौर पर तीन बजे के बाद दिल्ली के कई इलाकों में घने काले बादल छाने लगे। इस दौरान तेज धूल भरी आंधी चलने लगी। आंधी के साथ कुछ इलाकों में हल्की बौछारें पड़ीं। शाहदरा और मौजपुर में जमकर ओलावृष्टि हुई। शाम 5 बजे तक मौसम काफी हद तक सुहाना हो गया।

Delhi temperature

कितना रहा तापमान

सफदरजंग मौसम केन्द्र में दिन का अधिकतम तापमान 39.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 0.9 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। आर्द्रता का स्तर 31 से 75 फीसदी तक रहा। हालांकि, थंडरस्टार्म के बाद तापमान में तेजी से गिरावट आई। दिल्ली के मयूर विहार क्षेत्र में सबसे ज्यादा 14.7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट तापमान में आई। यहां पर पहले तापमान 36 डिग्री सेल्सियस था, जो थंडरस्टार्म के बाद गिरकर 21.3 डिग्री सेल्सियस पर आ गया।

वहीं, मौसम में हुए बदलाव का असर दिल्ली की हवा पर भी साफ देखा जा सकता है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक गुरुवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 148 के अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को मध्यम श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पहले यह सूचकांक 183 के अंक पर रहा था।

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पश्चिमी विक्षोभ के चलते आया बदलाव

मौसम विभाग के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ और उसके चलते बनने वाले चक्रवाती परिसंचरण के कारण इस तरह की गतिविधियां देश के कई हिस्सों में देखने को मिल रही हैं। देश के कई हिस्से जहां अभी हाल तक लू की स्थिति बनी हुई थी, वहां पर अब मौसम काफी हद तक सुहाना हो गया है।

52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली

पूसा क्षेत्र में हवा की अधिकतम गति 52 किलोमीटर प्रति घंटे और पीतमपुरा में 48 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रही। मयूर विहार इलाके में सबसे ज्यादा 5.5 मिमी बारिश हुई। थंडरस्टार्म का सबसे ज्यादा प्रभाव पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा में देखने को मिला है।

नौ सालों में सबसे साफ हवा वाला अप्रैलः आयोग

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहा कि बीते नौ साल में इस बार के अप्रैल महीने का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक सबसे कम रहा है। इस बार अप्रैल का औसत एक्यूआई 178 रहा, जो 2018 से 2026 तक के महीनों में सबसे कम है। इसमें 2020 को कोविड प्रतिबंधों के चलते शामिल नहीं किया।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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