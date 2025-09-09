delhi weather forecast light rain and clouds playing hide and seek warning in ncr दिल्ली-NCR में बादलों की लुकाछिपी के बीच बारिश से राहत का अनुमान, 15 सितंबर तक का हाल, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली-NCR में बादलों की लुकाछिपी के बीच बारिश से राहत का अनुमान, 15 सितंबर तक का हाल

दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में इस हफ्ते मौसम साफ रहने का अनुमान है। हालांकि दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में बादलों की छिटपुट आवाजाही देखी जा सकती है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 9 Sep 2025 03:16 PM
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में इस हफ्ते यानी अगले 6 दिनों तक मौसम साफ रहने का अनुमान है। मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में बादलों की छिटपुट आवाजाही देखी जा सकती है। कुल मिलाकर इस हफ्ते दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में बारिश नहीं होने का अनुमान है। हालांकि आज कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में बादलों की छिटपुट आवाजाही जारी रहने का अनुमान जताया है। दोपहर के बाद, शाम या रात के समय दिल्ली एनसीआर में कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर बहुत हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चल सकती हैं।

मौसम विभाग ने बरवाला, जिंद, आदमपुर, हिसार, गोहाना, हांसी, सिवानी, महम, तोशाम, भिवानी (हरियाणा), दौराला, मेरठ, मोदीनगर, किठौर, गढ़मुक्तेश्वर (यूपी) में अलग-अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना जताई है।

मौसम विभाग ने 10 से लेकर 15 सितंबर तक दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में छिटपुट बादलों की आवाजाही देखे जाने का अनुमान जताया है। सुबह और शाम को मौसम सुहावना रहने की संभावना है। हालांकि इस हफ्ते 10 से लेकर 15 सितंबर के दौरान बारिश नहीं होने का अनुमान है। कुल मिलाकर साफ रह सकता है।

मौसम विभाग ने इस हफ्ते अलग-अलग दिन उत्तर पश्चिमी भारत के अलग-अलग हिस्सों में बारिश या बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। 11, 12 और 15 सितंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश, 12 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, 13 को जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में जबकि 12 से 14 सितंबर के दौरान उत्तराखंड में छिटपुट स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ छींटे पडने की संभावना है।