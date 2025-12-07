Delhi Weather: दिल्ली में आज छाए रहेंगे बादल, तेज हवा चलने से और गिरेगा पारा; बढ़ेगी ठंड

संक्षेप: दिल्ली में शनिवार को न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से कम था, वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते रविवार को हल्के बादल छाए रहेंगे और 15-20 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से हवाएं चलने के कारण तापमान में और गिरावट आ सकती है।

राजधानी दिल्ली में रविवार को हल्के बादल और तेज हवा से मौसम में बदलाव के आसार हैं। इस बीच, शनिवार को दिल्ली का अधिकतम और न्यूनतम दोनों ही तापमान सामान्य से नीचे रहा। हालांकि, एक दिन पहले की तुलना में इसमें हल्की बढ़ोतरी हुई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में शनिवार की सुबह हल्की धुंध छाई रही। दिन चढ़ने के साथ धुंध साफ हो गई। दिनभर धूप खिली रहने से मौसम खुशनुमा रहा। इस दौरान ठंडी हवाओं के चलते तापमान ज्यादा इजाफा नहीं हुआ। सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। यह सामान्य से 2.7 डिग्री सेल्सियस कम है। एक दिन पहले की तुलना में यहां पर न्यूनतम तापमान में 1.2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। सफदरजंग में अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री दर्ज किया गया। यह सामान्य से 0.7 डिग्री ज्यादा है।