Delhi Weather: दिल्ली में आज छाए रहेंगे बादल, तेज हवा चलने से और गिरेगा पारा; बढ़ेगी ठंड

संक्षेप:

दिल्ली में शनिवार को न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से कम था, वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते रविवार को हल्के बादल छाए रहेंगे और 15-20 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से हवाएं चलने के कारण तापमान में और गिरावट आ सकती है।

Dec 07, 2025 06:40 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली में रविवार को हल्के बादल और तेज हवा से मौसम में बदलाव के आसार हैं। इस बीच, शनिवार को दिल्ली का अधिकतम और न्यूनतम दोनों ही तापमान सामान्य से नीचे रहा। हालांकि, एक दिन पहले की तुलना में इसमें हल्की बढ़ोतरी हुई है।

दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में शनिवार की सुबह हल्की धुंध छाई रही। दिन चढ़ने के साथ धुंध साफ हो गई। दिनभर धूप खिली रहने से मौसम खुशनुमा रहा। इस दौरान ठंडी हवाओं के चलते तापमान ज्यादा इजाफा नहीं हुआ। सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। यह सामान्य से 2.7 डिग्री सेल्सियस कम है। एक दिन पहले की तुलना में यहां पर न्यूनतम तापमान में 1.2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। सफदरजंग में अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री दर्ज किया गया। यह सामान्य से 0.7 डिग्री ज्यादा है।

दिल्ली का पालम इलाका सबसे ज्यादा ठंडा रहा। यहां का अधिकतम तापमान 22.1 डिग्री रहा, जो कि सामान्य से 3.2 डिग्री सेल्सियस कम है। मौसम विभाग का अनुमान है कि एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से रविवार को हल्के बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। हवा की 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है। इससे पारा गिर सकता है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
