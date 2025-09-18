दिल्ली में बारिश ने उमस भरी गर्मी को धो डाला, आज भी बूंदाबांदी के आसार; पढ़िए मौसम अपडेट

बारिश ने दिल्ली को गर्मी और उमस से राहत दी और मौसम विभाग ने आज भी राजधानी में हल्की बूंदाबांदी का पूर्वानुमान जताया है, जबकि अत्यधिक सक्रिय मॉनसून अब 25 सितंबर के आसपास विदा होने के लिए तैयार है।

पिछले कुछ दिनों से गर्मी और उमस का दौर बुधवार को हुई हल्की बारिश के बाद थम गया। मौसम विभाग ने गुरुवार को भी राजधानी के विभिन्न हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। आसमान में हल्के बादल छाये रहेंगे। हालांकि उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है।

कल की बारिश ने तोड़ा गर्मी का 'स्पेल' पिछले कुछ दिनों से दिल्लीवासी गर्मी और उमस के 'डबल अटैक' से जूझ रहे थे, लेकिन कल आई बारिश ने जैसे 'ब्रेक' का बटन दबा दिया। आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार, सफदरजंग मौसम केंद्र पर सबसे ज्यादा 45.2 मिमी बारिश रिकॉर्ड हुई, जबकि अन्य इलाकों में हल्की से मध्यम बौछारें देखने को मिलीं। दिन में आंशिक बादल छाए रहने के बाद दोपहर होते-होते आकाश पूरी तरह काले बादलों से पट गया। अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस पर रुक गया, जो सामान्य से महज 1.5 डिग्री ज्यादा था। न्यूनतम तापमान भी 25.6 डिग्री पर रहा, जो औसत से थोड़ा ऊपर था, लेकिन बारिश की ठंडी हवा ने सब कुछ सहज कर दिया। आईएमडी के विशेषज्ञों का कहना है कि यह बारिश एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ और मॉनसून ट्रफ के दक्षिण की ओर खिसकने का नतीजा थी।

आज भी हल्की बूंदाबांदी के आसार आईएमडी ने आज दिल्ली के लिए हल्की बारिश या बूंदाबांदी का पूर्वानुमान जारी किया है। सुबह के समय तापमान करीब 26 डिग्री के आसपास रहेगा, जो दोपहर तक 33-34 डिग्री तक चढ़ सकता है। नमी का स्तर 70-80% तक रहने से उमस तो बनी रहेगी, लेकिन बारिश की बूंदें इसे काट देंगी। हवा की गति हल्की (5-10 किमी/घंटा) रहेगी। आईएमडी के मुताबिक, अगले 24 घंटों में 10-20 मिमी बारिश हो सकती है।