3 दिन कोहरे का कहर फिर तेज हवा कंपकंपाएगी; दिल्ली-NCR में होगा ठंड का डबल अटैक

संक्षेप:

भारतीय मौसम विभाग (IMD) की ओर से जारी साप्ताहिक बुलेटिन के मुताबिक, 9 फरवरी तक अभी न्यूनतम और अधिकतम तापमान 8 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच ही बना रहेगा।

Feb 03, 2026 01:27 pm IST
दिल्ली-एनसीआर में घने कोहरे और बर्फीली हवा का डबल अटैक जारी रहने वाला है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) की ओर से जारी साप्ताहिक बुलेटिन के मुताबिक, 9 फरवरी तक अभी न्यूनतम और अधिकतम तापमान 8 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच ही बना रहेगा। तीन दिन के लिए जहां येलो अलर्ट जारी किया गया है तो उसके बाद दो दिनों तक 20-30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चलने की संभावना जताई गई है।

3 फरवरी के लिए येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने 3 फरवी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने सुबह और रात में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। न्यूनतम तापमान 8.6 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है तो अधिकतम 18-20 डिग्री रहने की उम्मीद है।

4 फरवरी को कैसा रहेगा मौसम

4 फरवरी के लिए भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। कहीं मध्यम और कहीं घना कोहरा रहेगा। सुबह के समय दृश्यता काफी कम रह सकती है। न्यूतनम तापमान 8 डिग्री तक रह सकती है तो अधिकतम 18-20 डिग्री सेल्सियस।

दिल्ली में 7 दिन कैसा रहेगा मौसम

5 फरवरी का क्या हाल

5 फरवरी को भी दिल्ली एनसीआर में लोगों को भीषण ठंड का सामना करना पड़ेगा। 5 फरवरी के लिए मौसम विभाग ने घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है और इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है।

6 फरवरी को छाए रहेंगे बादल, तेज हवा चलेगी

तीन दिन तक कोहरे का कहर रहेगा तो उसके बाद तेज हवा का सितम झेलना होगा। 6 फरवरी को आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। 20-30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चल सकती है।

7 फरवरी को भी मौसम बढ़ाएगा मुश्किलें

7 फरवरी को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दिन में 20-30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चलेगी।

8 फरवरी को कैसा रहेगा मौसम

8 फरवरी को भी मौसम में बहुत सुधार की संभावना नहीं है। आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और सुबह के समय धुंध भी रहेगी। न्यूनतम तापमान में मामूली वृद्धि होगी यौर यह 9 से 11 डिग्री तक रह सकता है।

9 को भी ऐसा ही हाल

9 फरवरी को भी आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। सुबह के समय हल्के से मध्यम दर्जे तक धुंध रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 8-10 और अधिकतम 22-24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
