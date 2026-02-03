3 दिन कोहरे का कहर फिर तेज हवा कंपकंपाएगी; दिल्ली-NCR में होगा ठंड का डबल अटैक

संक्षेप: भारतीय मौसम विभाग (IMD) की ओर से जारी साप्ताहिक बुलेटिन के मुताबिक, 9 फरवरी तक अभी न्यूनतम और अधिकतम तापमान 8 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच ही बना रहेगा।

दिल्ली-एनसीआर में घने कोहरे और बर्फीली हवा का डबल अटैक जारी रहने वाला है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) की ओर से जारी साप्ताहिक बुलेटिन के मुताबिक, 9 फरवरी तक अभी न्यूनतम और अधिकतम तापमान 8 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच ही बना रहेगा। तीन दिन के लिए जहां येलो अलर्ट जारी किया गया है तो उसके बाद दो दिनों तक 20-30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चलने की संभावना जताई गई है।

3 फरवरी के लिए येलो अलर्ट मौसम विभाग ने 3 फरवी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने सुबह और रात में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। न्यूनतम तापमान 8.6 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है तो अधिकतम 18-20 डिग्री रहने की उम्मीद है।

4 फरवरी को कैसा रहेगा मौसम 4 फरवरी के लिए भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। कहीं मध्यम और कहीं घना कोहरा रहेगा। सुबह के समय दृश्यता काफी कम रह सकती है। न्यूतनम तापमान 8 डिग्री तक रह सकती है तो अधिकतम 18-20 डिग्री सेल्सियस।

5 फरवरी का क्या हाल 5 फरवरी को भी दिल्ली एनसीआर में लोगों को भीषण ठंड का सामना करना पड़ेगा। 5 फरवरी के लिए मौसम विभाग ने घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है और इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है।

6 फरवरी को छाए रहेंगे बादल, तेज हवा चलेगी तीन दिन तक कोहरे का कहर रहेगा तो उसके बाद तेज हवा का सितम झेलना होगा। 6 फरवरी को आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। 20-30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चल सकती है।

7 फरवरी को भी मौसम बढ़ाएगा मुश्किलें 7 फरवरी को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दिन में 20-30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चलेगी।

8 फरवरी को कैसा रहेगा मौसम 8 फरवरी को भी मौसम में बहुत सुधार की संभावना नहीं है। आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और सुबह के समय धुंध भी रहेगी। न्यूनतम तापमान में मामूली वृद्धि होगी यौर यह 9 से 11 डिग्री तक रह सकता है।