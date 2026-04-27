दिल्ली में आग उगल रहा सूरज! तापमान 42 डिग्री पार; कब होगी बारिश?
दिल्ली के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। झुलसा देने वाली गर्मी के बीच मौसम विभाग ने बारिश की गुड न्यूज दी है। मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को दिल्ली में बूंदाबांदी से तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी।
Delhi Weather: दिन में झुलसाने वाली गर्मी का सामना कर रहे दिल्ली-एनसीआर वालों को रात में भी चैन नहीं मिल पा रहा। बीते पांच दिनों में ही दिल्ली में रातों का पारा साढ़े चार डिग्री तक बढ़ा है। मौसम विभाग के अनुसार, अप्रैल के इन दिनों में बीते पांच सालों में रात का तापमान इस बार सबसे ज्यादा है। हालांकि, मौसम विभाग ने कल से दिल्ली में बूंदाबांदी को लेकर अपडेट दिया है, जिससे तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी।
राजधानी दिल्ली के सफदरजंग मौसम केंद्र में रविवार को अधिकतम तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं, न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस रहा। यह इस सीजन की सबसे गर्म रात रही, जो कि सामान्य से 2.4 डिग्री ज्यादा है। एक दिन पहले की तुलना में न्यूनतम तापमान में एक डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। वहीं, बीते पांच दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो न्यूनतम तापमान में लगभग साढ़े चार डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है।
आमतौर पर अप्रैल में नहीं होतीं इतनी गर्म रातें
मौसम विभाग के 22 से 26 अप्रैल तक के पिछले पांच सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस वर्ष रात की तपिश पहले से कहीं ज्यादा है। हाल के वर्षों में 2022 के अप्रैल महीने में सबसे ज्यादा गर्मी देखने को मिली थी। मगर उस साल भी रातों में इतनी ज्यादा तपिश महसूस नहीं की गई थी, जितनी इस बार है।
कल नरम पड़ सकते हैं गर्मी के तेवर
दिल्ली के लोगों को आंधी और बारिश के चलते भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग का अनुमान है कि मंगलवार को दिल्ली में तेज हवा के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। इसके चलते तापमान में गिरावट आएगी। हालांकि, सोमवार को दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में लू की स्थिति बनी रह सकती है।
गर्म हवाओं से परेशानी
दिल्ली और एनसीआर के शहरों में इस समय सूखी गर्म हवाएं चल रही हैं। मौसम निगरानी संस्था स्काईमेट के विज्ञानी समरजीत चौधरी बताते हैं कि हवा में नमी का स्तर बहुत कम है। साथ ही धूल की एक परत भी है। इसके अलावा रात के समय हल्के बादल रह रहे हैं। इसके चलते रात के तापमान में अपेक्षित गिरावट नहीं हो रही है और लोगों को तपिश महसूस हो रही है।
एनसीआर में आग उगल रहा सूरज
एनसीआर के विभिन्न शहरों में भी इस समय गर्मी से लोगों का हाल-बेहाल है। फरीदाबाद में सूरज की तेज तपिश से लोग घरों के अंदर रहने के लिए मजबूर हैं। यहां रविवार को अधिकतम तापमान 42 और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गुरुग्राम में अधिकतम पारा 41 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं, गाजियाबाद में पारा वर्ष के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। रविवार को यहां अधिकतम पारा 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दूसरी तरफ, नोएडा में अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री और न्यूनतम 27.2 डिग्री सेल्सियस रहा।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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