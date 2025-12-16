तेज हवा ने दी थोड़ी राहत, दिल्ली में 351 पर AQI; कल कैसा रहेगा मौसम?

संक्षेप: दिल्ली में मंगलवार हवा के रुख में तेजी देखी गई। इससे दिल्ली को पलूशन से थोड़ी राहत मिली। मंगलवार को दिल्ली का AQI 354 अंक रिकॉर्ड किया गया। आगे कैसे रहेंगे हालात इस रिपोर्ट में जानें…

दिल्ली में मंगलवार हवा के रुख में तेजी के बाद पलूशन से थोड़ी राहत मिली। लगातार 3 दिन हवा के गंभीर श्रेणी में रहने के बाद मंगलवार को दिल्ली के AQI में थोड़ा सुधार दिखा। मंगलवार को एक्यूआई में कमी आई और यह 354 अंक रिकॉर्ड किया गया। सोमवार को दिल्ली का औसत AQI 427 दर्ज किया गया था। अगले दो तीन दिनों में प्रदूषण के स्तर में हल्का सुधार होने के संकेत हैं। हालांकि, दिल्ली की हवा पूरी तरह से साफ होने की उम्मीद कम है।

354 पर आया AQI दिल्ली में मंगलवार को कई स्थानों पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलीं। इससे प्रदूषण में गिरावट आई। दिल्ली में औसत एक्यूआई गंभीर से बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया। दिल्ली में मंगलवार को शाम चार बजे औसत एक्यूआई 354 अंक रिकॉर्ड किया गया। बीते 24 घंटे में AQI में 73 अंकों का सुधार दर्ज किया गया।

मानकों से दो गुना ज्यादा पलूशन दिल्ली-एनसीआर की हवा में मंगलवार दिन में 3 बजे पीएम 10 का औसत स्तर 276 और पीएम 2.5 का औसत स्तर 167 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पर रहा। हवा में पीएम 10 का स्तर 100 और पीएम 2.5 का स्तर 60 से कम होने पर ही उसे स्वास्थ्यकारी माना जाता है। इस तरह दिल्ली-NCR की हवा में प्रदूषक कणों का स्तर मानकों से लगभग 2 गुना से अधिक दर्ज किया गया।

हवा की रफ्तार दिलाएगी राहत वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली का अनुमान है कि अगले 2 दिनों के बीच हवा के रफ्तार में थोड़ी तेजी आएगी। खासतौर पर दिन के समय हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटे से तेज होगी और दिन के समय धूप निकलेगी। इससे प्रदूषक कणों का विसर्जन भी तेज होगा। इससे प्रदूषण के स्तर में हल्का सुधार होने के आसार हैं।

कल कैसा रहेगा मौसम? इस बीच मौसम विभाग ने बुधवार को मौसम साफ रहने का अनुमान जताया है। हालांकि सुबह के वक्त हल्का कोहरा दिख सकता है। वहीं कुछ स्थानों पर मध्यम कोहरा देखने को मिल सकता है। दिल्ली का अधिकतम तापमान लगभग 24 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान करीब 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है। कोहरे के चलते सुबह के समय सड़क और हवाई यातायात पर हल्का असर पड़ सकता है।