दिल्ली में 3 दिन बाद फिर यू-टर्न लेगा मौसम? IMD की बादल-बारिश वाली नई चेतावनी

Delhi Weather Update : दिल्ली में शनिवार रात आंधी-बारिश और ओलावृष्टि से रात के तापमान में लगातार कमी आ रही है। वायु गुणवत्ता पर भी सकारात्मक असर देखने को मिला। तीन दिन बाद हल्की बारिश के आसार हैं।

राजधानी दिल्ली और आसपास के एक बड़े हिस्से में शनिवार की रात तेज हवा के साथ हल्की बारिश हुई। इस दौरान कहीं-कहीं पर ओलावृष्टि भी हुई। इसके चलते रविवार को दिल्ली के मौसम में खासा बदलाव देखने को मिला।

मौसम विभाग का अनुमान है कि तीन दिन बाद फिर से मौसम में ऐसा ही बदलाव देखने को मिल सकता है। 29 और 30 तारीख को बादल छाए रहेंगे और कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है।

आंधी-बारिश और ओलावृष्टि से लुढ़का पारा दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में अधिकतम और न्यूनतम दोनों ही तापमान सामान्य से कम रिकाॅर्ड किया गया। ज्यादातर इलाकों में शनिवार को मध्य रात्रि के बाद कई जगहों पर तेज हवा के साथ हल्की बारिश हुई। सफदरजंग मौसम केन्द्र में 4.4 मिमी, लोधी रोड पर 5.8 मिमी और नजफगढ़ में 3.5 मिमी बारिश रिकार्ड की गई। मध्य रात्रि के बाद हुई इस मौसमी परिघटना का असर दिल्ली के मौसम पर रविवार को देखने मिला।

सफदरजंग में अधिकतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जो कि सामान्य से तो 0.7 डिग्री सेल्सियस कम है। लेकिन, शनिवार की तुलना में इसमें 1.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। जबकि न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जो कि सामान्य से 0.2 डिग्री सेल्सियस कम है। लेकिन, शनिवार की तुलना में यह 1.3 डिग्री सेल्सियस कम है।

बारिश से वायु गुणवत्ता में भी आया सुधार बारिश का वायु गुणवत्ता पर भी सकारात्मक असर पड़ा है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक रविवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 153 के अंक पर रहा।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, एक्यूआई को शून्य से 50 के बीच 'अच्छा', 51 से 100 के बीच 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच 'मध्यम', 201 से 300 के बीच 'खराब', 301 से 400 के बीच 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच 'गंभीर' श्रेणी में माना जाता है।

पांच उपायों से साफ की जाएगी हवा दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वाहन प्रदूषण का पांच प्रमुख उपायों से कम किया जाएगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने रविवार को पड़ोसी जिलों के वरिष्ठ यातायात और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में इन पर विस्तार से चर्चा की। इन उपायों में जाम मुक्त सड़कों से लेकर नियमों को कड़ाई से लागू कराना शामिल है। पर्यावरण मंत्री सिरसा ने कहा कि वायु प्रदूषण केवल दिल्ली तक सीमित समस्या नहीं है बल्कि यह पूरे एनसीआर क्षेत्र से जुड़ा विषय है।

1. यातायात प्रबंधन में सुधार और जाम से मुक्तिः प्रमुख यातायात मार्गों पर यातायात का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए यातायात प्रबंधन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाएगा। इससे जाम कम लगेगा।

2. पीयूसी नियमों का सख्ती से पालन: प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) से संबंधित नियमों की निगरानी और प्रवर्तन को और सख्त किया जाएगा। स्पष्ट रूप से धुआं छोड़ने वाले वाहनों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

3. भारी वाहनों का मार्ग परिवर्तन: ट्रकों को ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के माध्यम से भेजने की व्यवस्था का सख्ती से पालन कराया जाएगा।

4. उल्लंघन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई: पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध तथा अन्य लागू प्रावधानों का कड़ाई से पालन होगा।