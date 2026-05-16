दिल्ली में गर्मी का रौद्र रूप, अब आसमान से बरसेगी आग? 44 डिग्री तक जा सकता है तापमान

Delhi Weather Update : दिल्लीवालों को आने वाले दिनों में भीषण गर्मी और तेज हवाओं का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग की तरफ से राजधानी में 16 से 19 मई के दौरान तापमान में लगातार बढ़ोतरी होने की चेतावनी दी गई है।

दिल्लीवालों को आने वाले दिनों में भीषण गर्मी और तेज हवाओं का सामना करना पड़ेगा। हालांकि, बीच में आंशिक रूप से बादल छाने और धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग की तरफ से राजधानी में 16 से 19 मई के दौरान तापमान में लगातार बढ़ोतरी होने और तेज जमीनी हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। दिल्ली में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

आज साफ रहेगा आसमान मौसम विभाग के मुताबिक, शनिवार 16 मई को दिल्ली का आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। इस दिन अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। दिन के समय हवा की रफ्तार सामान्य (10 से 15 किमी प्रति घंटा) रहेगी।

17 मई: आंधी और तेज हवाओं का अलर्ट रविवार 17 मई को मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। दोपहर या शाम के समय आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं और गरज-चमक के साथ धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। इस दौरान दिन में 20 से 30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवाएं चलेंगी, जिनकी रफ्तार बीच-बीच में 40 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा।

18 मई: सबसे गर्म दिन, 44 डिग्री तक पहुंचेगा पारा सोमवार 18 मई को गर्मी अपने चरम पर होगी। इस दिन अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जो इस अवधि का सबसे अधिक तापमान होगा। न्यूनतम तापमान भी बढ़कर 25 से 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। आसमान साफ रहेगा, लेकिन दिनभर 20 से 30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली गर्म हवाएं लोगों को परेशान करेंगी।

19 मई: गर्मी और तेज हवाओं का सिलसिला जारी मंगलवार 19 मई को भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा सकता है। इस दिन भी दिन के समय 10 से 20 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म और तेज हवाएं चलती रहेंगी।