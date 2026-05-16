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दिल्ली में गर्मी का रौद्र रूप, अब आसमान से बरसेगी आग? 44 डिग्री तक जा सकता है तापमान

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi Weather Update : दिल्लीवालों को आने वाले दिनों में भीषण गर्मी और तेज हवाओं का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग की तरफ से राजधानी में 16 से 19 मई के दौरान तापमान में लगातार बढ़ोतरी होने की चेतावनी दी गई है।

दिल्ली में गर्मी का रौद्र रूप, अब आसमान से बरसेगी आग? 44 डिग्री तक जा सकता है तापमान

दिल्लीवालों को आने वाले दिनों में भीषण गर्मी और तेज हवाओं का सामना करना पड़ेगा। हालांकि, बीच में आंशिक रूप से बादल छाने और धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग की तरफ से राजधानी में 16 से 19 मई के दौरान तापमान में लगातार बढ़ोतरी होने और तेज जमीनी हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। दिल्ली में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

आज साफ रहेगा आसमान

मौसम विभाग के मुताबिक, शनिवार 16 मई को दिल्ली का आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। इस दिन अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। दिन के समय हवा की रफ्तार सामान्य (10 से 15 किमी प्रति घंटा) रहेगी।

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17 मई: आंधी और तेज हवाओं का अलर्ट

रविवार 17 मई को मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। दोपहर या शाम के समय आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं और गरज-चमक के साथ धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। इस दौरान दिन में 20 से 30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवाएं चलेंगी, जिनकी रफ्तार बीच-बीच में 40 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा।

18 मई: सबसे गर्म दिन, 44 डिग्री तक पहुंचेगा पारा

सोमवार 18 मई को गर्मी अपने चरम पर होगी। इस दिन अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जो इस अवधि का सबसे अधिक तापमान होगा। न्यूनतम तापमान भी बढ़कर 25 से 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। आसमान साफ रहेगा, लेकिन दिनभर 20 से 30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली गर्म हवाएं लोगों को परेशान करेंगी।

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19 मई: गर्मी और तेज हवाओं का सिलसिला जारी

मंगलवार 19 मई को भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा सकता है। इस दिन भी दिन के समय 10 से 20 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म और तेज हवाएं चलती रहेंगी।

दिल्ली में 40 डिग्री वाला टॉर्चर शुरू

दिल्ली में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.3 डिग्री अधिक है। इस वजह से राजधानी में दिनभर मौसम गर्म बना रहा। पालम में तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि लोधी रोड में 39.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। इसके अलावा, रिज में 41.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया जो कि सभी मौसम केंद्रो के तुलना में सबसे अधिक है। वहीं, आयानगर में 41 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो सामान्य से एक डिग्री अधिक था। राजधानी में न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के सामान्य तापमान से 0.8 डिग्री अधिक है। पालम केंद्र पर न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज रहा, जबकि लोधी रोड पर यह 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी तरह, रिज में न्यूनतम तापमान 24.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि आयानगर में यह 25.6 डिग्री सेल्सियस रहा।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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