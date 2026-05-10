50 की स्पीड से चलेंगी हवाएं, संग बारिश का भी अलर्ट; दिल्ली में कल से फिर बदलेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली के मौसम में सोमवार-मंगलवार को बदलाव देखने को मिलेगा। तेज हवा के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। इससे तापमान में गिरावट आएगी।

राजधानी दिल्ली के मौसम में सोमवार से फिर बदलाव देखने को मिलेगा। पश्चिमी विक्षोभ के चलते दिल्ली में तेज धूल भरी आंधी के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इससे तापमान में गिरावट का रुख बना रहेगा। इस बीच, शनिवार को दिल्ली का अधिकतम और न्यूनतम दोनों ही तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किए गए।

दो दिन का येलो अलर्ट मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार और मंगलवार को दिल्ली के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। दिल्ली की ज्यादातर जगहों पर तेज हवा के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान हवा की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंच सकती है। इसके चलते दिल्ली के तापमान में गिरावट आएगी और अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे बना रहेगा। मौसम विभाग ने दो दिन का येलो अलर्ट भी जारी किया है।

आज कैसा रहेगा मौसम दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में शनिवार की सुबह से ही तेज धूप निकली। दिन चढ़ने के साथ ही धूप और तीखी हो गई। हालांकि, हवा में पिछले दिनों हुई बारिश के चलते अब भी नमी बनी हुई है। इससे तापमान में तेजी से इजाफा नहीं हुआ। सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य से 2.4 डिग्री कम है। न्यूनतम तापमान 22.6 डिग्री रहा। यह सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस कम है। यहां पर आर्द्रता का स्तर 38 से 79 फीसदी तक रहा। मौसम विभाग का अनुमान है कि रविवार को भी दिल्ली का मौसम कमोवेश ऐसा ही रहेगा। रविवार को अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा की गति पांच से 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने का अनुमान है।

हवा साफ-सुथरी मौसम के कारकों के चलते दिल्ली की हवा का साफ-सुथरी बनी है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक, शनिवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 116 के अंक पर रहा।