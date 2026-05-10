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50 की स्पीड से चलेंगी हवाएं, संग बारिश का भी अलर्ट; दिल्ली में कल से फिर बदलेगा मौसम

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली के मौसम में सोमवार-मंगलवार को बदलाव देखने को मिलेगा। तेज हवा के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। इससे तापमान में गिरावट आएगी।

50 की स्पीड से चलेंगी हवाएं, संग बारिश का भी अलर्ट; दिल्ली में कल से फिर बदलेगा मौसम

राजधानी दिल्ली के मौसम में सोमवार से फिर बदलाव देखने को मिलेगा। पश्चिमी विक्षोभ के चलते दिल्ली में तेज धूल भरी आंधी के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इससे तापमान में गिरावट का रुख बना रहेगा। इस बीच, शनिवार को दिल्ली का अधिकतम और न्यूनतम दोनों ही तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किए गए।

दो दिन का येलो अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार और मंगलवार को दिल्ली के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। दिल्ली की ज्यादातर जगहों पर तेज हवा के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान हवा की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंच सकती है। इसके चलते दिल्ली के तापमान में गिरावट आएगी और अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे बना रहेगा। मौसम विभाग ने दो दिन का येलो अलर्ट भी जारी किया है।

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आज कैसा रहेगा मौसम

दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में शनिवार की सुबह से ही तेज धूप निकली। दिन चढ़ने के साथ ही धूप और तीखी हो गई। हालांकि, हवा में पिछले दिनों हुई बारिश के चलते अब भी नमी बनी हुई है। इससे तापमान में तेजी से इजाफा नहीं हुआ। सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य से 2.4 डिग्री कम है। न्यूनतम तापमान 22.6 डिग्री रहा। यह सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस कम है। यहां पर आर्द्रता का स्तर 38 से 79 फीसदी तक रहा। मौसम विभाग का अनुमान है कि रविवार को भी दिल्ली का मौसम कमोवेश ऐसा ही रहेगा। रविवार को अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा की गति पांच से 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने का अनुमान है।

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हवा साफ-सुथरी

मौसम के कारकों के चलते दिल्ली की हवा का साफ-सुथरी बनी है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक, शनिवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 116 के अंक पर रहा।

जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन के पास कूलिंग जोन बना

दिल्ली सरकार ने गर्मी के समय लोगों को राहत देने के लिए जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन के पास कूलिंग जोन बनाया है। यहां एक समय में 70 से 80 लोग वॉटर कूलर के सामने कुर्सियों पर बैठकर आराम कर सकते हैं। उनके लिए यहां ठंडे पानी एवं ओआरएस की भी व्यवस्था की गई है। इसके लिए सिविल डिफेंस के जवान भी तैनात किए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि सरकार पूरी गंभीरता के साथ हीट वेव एक्शन प्लान को लागू कर रही है। पुरानी दिल्ली जिला की पहल पर जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन के पास आम लोगों की सुविधा और राहत के लिए विशेष कूलिंग जोन तैयार किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राजधानी के उन सभी इलाकों की पहचान की जाए जहां लोगों की अधिक आवाजाही होती है और वहां इसी प्रकार की राहत सुविधाएं विकसित की जाएं।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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