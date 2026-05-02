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दिल्ली-NCR में बारिश से बदला मौसम, कल और परसों येलो अलर्ट; 40 की स्पीड से चलेंगी हवाएं

May 02, 2026 11:25 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi Mausam: दिल्ली में शनिवार रात हुई बारिश और आंधी से गर्मी कम हुई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन धूल भरी हवाओं और बौछारों का येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे तापमान गिरेगा।

दिल्ली-NCR में बारिश से बदला मौसम, कल और परसों येलो अलर्ट; 40 की स्पीड से चलेंगी हवाएं

दिल्ली और NCR के कुछ हिस्सों में शनिवार देर रात को आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई। इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। इससे पहले मौसम विभाग ने दिल्ली और आस-पास के इलाकों (बहादुरगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर और बल्लभगढ़) के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी दी थी।

दिल्ली के मौसम में रविवार से बदलाव देखने को मिलेगा। दिल्ली में धूल भरी हवाओं के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में शनिवार सुबह से ही तेज धूप रही जो दिन चढ़ने के साथ और तीखी हो गई। दोपहर के समय कड़ी धूप रही। हालांकि, पिछले दिनों हुई बारिश और ओलावृष्टि के चलते हवा में नमी अभी भी बनी हुई है। इससे अधिकतम तापमान में बहुत तेज इजाफा नहीं हुआ।

दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य से 0.7 डिग्री सेल्सियस कम है। न्यूनतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। यहां पर आर्द्रता का स्तर 43 से 73 फीसदी तक रहा।

कल से मौसम में और दिखेगा बदलाव

मौसम विभाग का अनुमान है कि रविवार से दिल्ली के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ के चलते राजस्थान व आसपास के हिस्से में एक चक्रवाती परिसंचरण बन रहा है, जिसके चलते रविवार को दिन के समय दिल्ली में हल्के से घने बादल छाने के आसार हैं। इसी दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली धूल भरी हवाओं के साथ कहीं-कहीं बौछारें पड़ने की भी संभावना है।

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दो दिन येलो अलर्ट

इससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को तेज गर्मी से राहत मिलेगी। रविवार को अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। रविवार और सोमवार के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। जबकि, बुधवार को भी कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है।

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हवा साफ-सुथरी

मौसम के कारकों के चलते दिल्ली की हवा साफ-सुथरी बनी हुई है। शनिवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 144 के अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को मध्यम श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पहले यह सूचकांक 120 के अंक पर रहा था। 24 घंटे के भीतर इसमें 24 अंकों की वृद्धि हुई है लेकिन अभी यह सुरक्षित दायरे में ही है। अगले दो दिनों के बीच भी हवा की गुणवत्ता का साफ-सुथरा स्तर बना रहने का अनुमान है।

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(हिन्दुस्तान संवाददाता के इनपुट पर आधारित)

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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