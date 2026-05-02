दिल्ली-NCR में बारिश से बदला मौसम, कल और परसों येलो अलर्ट; 40 की स्पीड से चलेंगी हवाएं
Delhi Mausam: दिल्ली में शनिवार रात हुई बारिश और आंधी से गर्मी कम हुई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन धूल भरी हवाओं और बौछारों का येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे तापमान गिरेगा।
दिल्ली और NCR के कुछ हिस्सों में शनिवार देर रात को आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई। इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। इससे पहले मौसम विभाग ने दिल्ली और आस-पास के इलाकों (बहादुरगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर और बल्लभगढ़) के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी दी थी।
दिल्ली के मौसम में रविवार से बदलाव देखने को मिलेगा। दिल्ली में धूल भरी हवाओं के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में शनिवार सुबह से ही तेज धूप रही जो दिन चढ़ने के साथ और तीखी हो गई। दोपहर के समय कड़ी धूप रही। हालांकि, पिछले दिनों हुई बारिश और ओलावृष्टि के चलते हवा में नमी अभी भी बनी हुई है। इससे अधिकतम तापमान में बहुत तेज इजाफा नहीं हुआ।
दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य से 0.7 डिग्री सेल्सियस कम है। न्यूनतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। यहां पर आर्द्रता का स्तर 43 से 73 फीसदी तक रहा।
कल से मौसम में और दिखेगा बदलाव
मौसम विभाग का अनुमान है कि रविवार से दिल्ली के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ के चलते राजस्थान व आसपास के हिस्से में एक चक्रवाती परिसंचरण बन रहा है, जिसके चलते रविवार को दिन के समय दिल्ली में हल्के से घने बादल छाने के आसार हैं। इसी दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली धूल भरी हवाओं के साथ कहीं-कहीं बौछारें पड़ने की भी संभावना है।
दो दिन येलो अलर्ट
इससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को तेज गर्मी से राहत मिलेगी। रविवार को अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। रविवार और सोमवार के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। जबकि, बुधवार को भी कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है।
हवा साफ-सुथरी
मौसम के कारकों के चलते दिल्ली की हवा साफ-सुथरी बनी हुई है। शनिवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 144 के अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को मध्यम श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पहले यह सूचकांक 120 के अंक पर रहा था। 24 घंटे के भीतर इसमें 24 अंकों की वृद्धि हुई है लेकिन अभी यह सुरक्षित दायरे में ही है। अगले दो दिनों के बीच भी हवा की गुणवत्ता का साफ-सुथरा स्तर बना रहने का अनुमान है।
(हिन्दुस्तान संवाददाता के इनपुट पर आधारित)
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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