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बारिश और सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठंड; दिल्ली में 11 साल में अप्रैल का सबसे ठंडा दिन

Apr 09, 2026 12:48 am ISTKrishna Bihari Singh भाषा, नई दिल्ली
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Delhi Mausam: सर्द हवाओं और बारिश से दिल्ली में बुधवार को पिछले 11 वर्षों में अप्रैल का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। पश्चिमी विक्षोभ से ठंडक बढ़ी है। यही नहीं वायु गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है।

बारिश और सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठंड; दिल्ली में 11 साल में अप्रैल का सबसे ठंडा दिन

दिल्ली में बारिश और सर्द हवाओं के कारण बुधवार को बीते 11 वर्षों में अप्रैल का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। दिल्ली में बुधवार को अधिकतम तापमान गिरकर 28.2 डिग्री सेल्सियस पर आ गया जो बीते 11 वर्षों में इस महीने का सबसे कम तापमान है। सफदरजंग और पालम जैसे इलाकों में तापमान सामान्य से काफी नीचे दर्ज किया गया। मौसम के बदले रुख के कारण दिल्ली की वायु गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। यह संतोषजनक श्रेणी में पहुंच गई है।

बारिश और सर्द हवाओं से गिरा तापमान, टूटा रिकॉर्ड

हल्की बारिश और सर्द हवाओं ने दिल्ली में अप्रैल को असामान्य रूप से सर्द बनाया। इससे बुधवार को सफदरजंग में अधिकतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 6.9 डिग्री कम है। यह पिछले 11 वर्षों में इस महीने का सबसे कम तापमान है। इससे पहले दिल्ली में अप्रैल के महीने में अधिकतम तापमान सबसे कम 23 अप्रैल 2016 को 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।

कहां कितनी बारिश?

सफदरजंग मौसम केंद्र ने सुबह साढ़े आठ बजे तक बीते 24 घंटों में 6.4 मिमी बारिश दर्ज की। यह चार अप्रैल, 2023 के बाद अप्रैल महीने की सबसे अधिक बारिश है। इससे पहले दिल्ली में चार अप्रैल, 2023 को 16.3 मिमी बारिश दर्ज की गई थी। पालम में 0.6 मिमी बारिश दर्ज की गई। पालम में तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 8.3 डिग्री कम है। लोधी रोड में तापमान 28.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 6.0 डिग्री कम है।

कहां कितना तापमान?

सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 16.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 3.2 डिग्री कम है। वहीं पालम में न्यूनतम तापमान 15.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 4.5 डिग्री कम है। लोधी रोड में यह 16.2 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 2.8 डिग्री कम है जबकि रिज एरिया में इसे 15.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 4.8 डिग्री कम है। आयानगर में न्यूनतम तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 2.5 डिग्री कम है।

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कल से आसमान साफ रहने की उम्मीद

पश्चिमी विक्षोभ अभी उत्तरी पंजाब और जम्मू-कश्मीर के पास है। इसकी वजह से उत्तर-पश्चिम भारत में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से दिल्ली के साथ ही एनसीआर में बुधवार से तापमान बढ़ेगा। कल के बाद उत्तर-पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। कल से आसमान साफ रहने की उम्मीद है।

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अब बढ़ेगा तापमान, दो दिन तेज हवाएं

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली के साथ ही एनसीआर में 10 और 11 अप्रैल को मौसम तो साफ रहेगा लेकिन तेज हवाएं चलेंगी। हवा की स्पीड 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। मौसम विभाग ने 9 अप्रैल को दिल्ली में अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान जताया है। 10 अप्रैल को इसके 32 से 34 डिग्री जबकि 11 अप्रैल को 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।

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Krishna Bihari Singh

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कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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