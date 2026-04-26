भीषण लू से तपी दिल्ली; अब तेज हवा, गरज-चमक और बारिश की बारी, कब से बदलेगा मौसम?
Delhi Heat Wave and Rain Alert: दिल्ली में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। दिल्ली में शनिवार को तापमान 42.8°C तक पहुंच गया। हालांकि, आगे मौसम बदलने की उम्मीद है। दिल्ली के साथ ही एनसीआर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है।
Delhi Mausam: दिल्ली में भीषण गर्मी और लू कहर बरपा रही है। शनिवार को सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली के सफदरजंग मानक वेधशाला में अधिकतम तापमान सामान्य से 5.1 डिग्री अधिक 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रविवार को भी दिल्ली के कई इलाकों में लू की स्थिति महसूस की गई है। मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली में लू महसूस किए जाने का यह लगातार चौथा दिन रहा। मौसम विभाग ने रविवार के लिए भीषण लू चलने का 'येलो अलर्ट' जारी किया था। इन स्थितियों के जारी रहने के बीच जल्द ही मौसम बदलने का भी अनुमान है।
कल कैसा रहेगा मौसम?
मौसम विभाग की मानें तो सोमवार को दिल्ली के साथ ही एनसीआर में मौसम का मिलाजुला रुख देखने को मिलेगा। इस दिन छिटपुट आंशिक रूप से बादल नजर आ सकते हैं। दिल्ली के साथ ही एनसीआर में अलग-अलग जगहों पर लू चलने का भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। दोपहर के समय अचानक से मौसम करवट भी ले सकता है। इस दिन गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। दिन के वक्त हवा की स्पीड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। कभी-कभी यह बढ़कर 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है।
28 अप्रैल से बदलेगा मौसम
मौसम विभाग ने मंगलवार यानी 28 अप्रैल से मौसम के पूर तरह करवट लेने की संभावना है। इस दिन दिल्ली के साथ ही एनसीआर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे जो बाद में पूरी तरह से छा जाएंगे। मौसम विभाग के अनुसार, 28 और 29 अप्रैल को दिल्ली के साथ ही एनसीआर में दिन में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी देखी जा सकती है। 28 और 29 अप्रैल को हवा की स्पीड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। झोंकों के रूप में यह 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है।
दो मई तक का हाल
मौसम विभाग के अनुसार, 30 अप्रैल को दिल्ली के साथ ही NCR में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इस दिन शाम को गरज चमक की भी संभावना है। इसके बाद पहली और 2 मई को दिल्ली-NCR में मौसम साफ रहने का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिमी और मध्य भारत के अलग-अलग से लेकर छिटपुट इलाकों में लू की स्थिति बनी रहने का अनुमान है। फिर इसमें कमी आएगी। IMD के अनुसार, उत्तर-पश्चिमी भारत में 28 अप्रैल से 2 मई के बीच, मध्य भारत में 27 से 30 अप्रैल के बीच आंधी बारिश वाला मौसम रह सकता है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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