delhi weather dept issued yellow alert for light to moderate rain in national capital and ncr दिल्ली में कल भी होगी झमाझम बारिश, 7 सितंबर तक एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम?, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi weather dept issued yellow alert for light to moderate rain in national capital and ncr

दिल्ली में कल भी होगी झमाझम बारिश, 7 सितंबर तक एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिमी भारत में भारी से ज्यादा भारी बारिश की चेतावनी दी है। दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में भी गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है।

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 1 Sep 2025 03:04 PM
मौसम विभाग की मानें तो अगले 3 दिन तक उत्तर-पश्चिमी भारत में भारी से ज्यादा भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, 1 सितंबर को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में भी गरज चमक के साथ जोरदार बारिश की संभावना जताई है।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में बादल छाए रहने। साथ ही दोपहर के बाद या शाम को अधिकांश स्थानों पर गरज चमक के साथ झमाझम बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग की मानें तो 2 सितंबर को दिल्ली एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। कई स्थानों पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, 2 सितंबर को दिल्ली के साथ ही एनसीआर में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ मध्यम बारिश भी हो सकती है। हालांकि इसको लेकर किसी प्रकार का अलर्ट (रेड, येलो या ऑरेंज अलर्ट) जारी नहीं किया गया है।

मौसम विभाग ने 3 सितंबर को दिल्ली-एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में बादल छाए रहने और अलग-अलग स्थानों पर हल्की बारिश या बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार; 4, 5, 6 और 7 सितंबर को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश या बौछारें पड़ सकती हैं।

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में 3, 4 और 6 सितंबर को अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। वहीं 7 सितंबर को दिल्ली में ही इसके 31 से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान है। आज और कल बारिश की वजह से तापमान में अच्छी खासी गिरावट देखी जाएगी। इसके 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान है।