Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi weather dept issued yellow alert for dense fog and speedy winds
दिल्ली-NCR में कोहरे का येलो अलर्ट, 25 की स्पीड से चलेगी हवा; 6 दिन का हाल

दिल्ली-NCR में कोहरे का येलो अलर्ट, 25 की स्पीड से चलेगी हवा; 6 दिन का हाल

संक्षेप:

दिल्ली में कोहरे के साथ पलूशन का खतरनाक कॉकटेल स्मॉग के तौर पर देखा जा रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली में घने कोहरे के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Dec 15, 2025 05:44 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली-NCR में मौसम बदल गया है। दिल्ली-एनसीआर में सोमवार को सुबह घने कोहरा दिखा। इसका असर उड़ानों पर भी पड़ा। घने कोहरे की वजह से खराब दृश्यता के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर 60 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गईं जबकि 5 विमानों को डायवर्ट करना पड़ा। 250 से अधिक उड़ानें विलंबित हुईं। इस बीच मौसम विभाग ने कल यानी मंगलवार को भी मध्यम से घना कोहरा छाने की चेतावनी दी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कल कोहरे का येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने सोमवार रात को हल्का कोहरा छाने की संभावना जताई है, लेकिन मंगलवार को सुबह के वक्त दिल्ली में कोहरा छाने का अनुमान जारी किया है। IMD ने दिल्ली में मंगलवार को सुबह के समय कई जगहों पर मध्यम कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया है। कुछ जगहों पर घना कोहरा भी देखा जा सकता है। यह पलूशन के साथ मिलकर स्मॉग का रूप भी ले सकता है। दिन में आसमान साफ रहने का अनुमान है।

25 की स्पीड से चल सकती है हवा

मौसम विभाग ने दिल्ली के साथ ही एनसीआर के हिस्सों में दिन में 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं भी चलने की संभावना जताई है। इस दिन दिल्ली में न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हवा की तेज स्पीड से पलूशन में मामूली कमी आ सकती है लेकिन यह तात्कालिक मौसमी परिस्थितियों पर भी निर्भर करेगी। इसके बाद बुधवार को दिल्ली में सुबह के वक्त हल्का कोहरा नजर आने का अनुमान है। दिन में आसमान साफ रहेगा।

इसके बाद सुबह हल्का कोहरा

मौसम विभाग ने दिल्ली में 17 दिसंबर यानी बुधवार को न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है। इसके बाद तापमान में कमी आने की संभावना है। मौसम विभाग ने 18, 19 और 20 दिसंबर को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने की संभावना जताई है। 18 दिसंबर को भी दिल्ली में सुबह के वक्त हल्का कोहरा छाने की संभावना है। हालांकि दिन में आसमान साफ रहने का अनुमान है।

तीन दिन हल्के बादलों की आवाजाही

मौसम विभाग ने 19, 20 और 21 दिसंबर को दिल्ली में हल्के बादलों की आवाजाही का अनुमान जताया है। ऐसा एक पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो सकता है। मौसम विभाग ने 17 दिसंबर को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक नए कमजोर पश्चिमी विक्षोभ की संभावना जताई है। हालांकि तीनों ही दिन सुबह के वक्त हल्का कोहरा दिखने का अनुमान है। 21 दिसंबर को दिल्ली में मध्यम कोहरा नजर आ सकता है। एनसीआर के इलाकों में भी कमोबेश ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News Delhi Weather Delhi Weather Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।