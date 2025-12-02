दिल्ली में शीतलहर और जहरीली हवा का डबल अटैक, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट
राजधानी दिल्ली में दिसंबर के पहले दिन ही न्यूनतम तापमान में तेज़ गिरावट दर्ज की गई, जिसके चलते मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों के लिए शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है, वहीं वायु प्रदूषण का स्तर भी अति खराब श्रेणी में बना हुआ है और अगले चार दिनों तक हवा में सुधार की उम्मीद नहीं है।
बर्फीली हवाओं से बढ़ी ठंड
यूं तो दिल्ली में इस बार नवंबर का महीना भी सामान्य से अधिक ठंडा रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हुई शुरुआती बर्फबारी और उसके बाद उसी दिशा से आ रही हवा के चलते दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में ही तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। नवंबर के बाद दिसंबर महीने में भी ठंड का रुख बना हुआ है।
चार दिनों तक दमघोंटू हवा से राहत के आसार नहीं
हवा की रफ्तार कम होने के साथ ही दिल्ली का प्रदूषण एक बार फिर से अति खराब श्रेणी में पहुंच गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, सोमवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 दर्ज किया गया। अगले तीन-चार दिनों में दिल्ली के लोगों को प्रदूषित हवा से राहत मिलने के आसार नहीं है।
राजधानी में इस बार मानसून के समय सामान्य से ज्यादा अच्छी बारिश हुई थी। इसके चलते जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में वायु गुणवत्ता भी खासी साफ-सुथरी रही थी, लेकिन 14 अक्तूबर के बाद से लोगों को प्रदूषित हवा में सांस लेना पड़ रहा है। बीते दो दिनों में हवा की रफ्तार बढ़ने से प्रदूषण के स्तर में हल्का सुधार हुआ था और वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में आ गई थी, लेकिन एक दिन बाद ही दिल्ली की हवा अति खराब श्रेणी में पहुंच गई है। सीपीसीबी के मुताबिक, सोमवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 304 अंक पर रहा। सीपीसीबी के मुताबिक, सोमवार को दिन में दो बजे दिल्ली-एनसीआर की हवा में पीएम 10 का स्तर 259 और पीएम 2.5 का स्तर 140 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा।