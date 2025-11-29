दिल्ली में ठंड-कोहरे से बढ़ी मुश्किलें, कई इलाकों में हवा दमघोंटू; AQI 400 पार

संक्षेप: राजधानी दिल्ली के लोगों को अभी प्रदूषित हवा से राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। ठंड और कोहरे के चलते दिल्ली की हवा दमघोंटू बनी हुई है। शुक्रवार को दिल्ली के 10 इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार यानी गंभीर श्रेणी में रहा।

दिल्ली के लोग 14 अक्टूबर से ही लगातार प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं। इस पूरी समयावधि में हवा खराब, अति खराब या फिर गंभीर श्रेणी में रही है। मौसम के अलग-अलग कारकों के चलते दिल्ली के वायुमंडल में प्रदूषक कण ज्यादा देर तक टिके रह रहे हैं। प्रदूषण के चलते लोगों को खांसी, नाक और गले में खराश, आंखों में जलन जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक शुक्रवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 369 के अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को अति खराब श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पहले गुरुवार को यह सूचकांक 377 के अंक पर रहा था। यानी चौबीस घंटे में इसमें आठ अंकों का सुधार हुआ है। दिल्ली में सुबह व रात के समय प्रदूषण का स्तर ज्यादा दर्ज किया जा रहा है।

सुबह दृश्यता 500 मीटर तक आई दिल्ली के कई स्थानों पर सुबह के समय हल्का कोहरा देखने को मिला। मानक वेधशाला सफदरजंग में सुबह 7.30 बजे दृश्यता का स्तर 500 मीटर तक आ गया।

ठंड बढ़ी, न्यूनतम पारा दो डिग्री लुढ़का राजधानी में रात का पारा लगातार सामान्य से नीचे बना हुआ है। दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.2 डिग्री सेल्सियस कम रिकार्ड किया गया। वहीं, अधिकतम तापमान भी सामान्य से कम रहा। दिल्लीवालों को इस बार नवंबर में सामान्य से ज्यादा सर्द मौसम का सामना करना पड़ रहा है। आसमान साफ होने के चलते खासतौर पर रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है।

सफदरजंग में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। यह सामान्य से 2.2 डिग्री कम है। अधिकतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सामान्य से 0.1 डिग्री कम है। यहां पर आर्द्रता का स्तर 46 से 100 फीसदी तक रहा। मौसम विभाग का अनुमान है कि शनिवार को सुबह के समय हल्का कोहरा देखने को मिल सकता है। जबकि, दिन के समय आसमान साफ रहेगा।