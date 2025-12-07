Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi weather cloudy conditions for two days know latest forecast for this week
दिल्ली में 20 की स्पीड से चलेंगी हवाएं, 2 दिन बादलों की आवाजाही; इस हफ्ते का हाल

दिल्ली में 20 की स्पीड से चलेंगी हवाएं, 2 दिन बादलों की आवाजाही; इस हफ्ते का हाल

संक्षेप:

दिल्ली में मौसम बदल गया है। दिल्ली के साथ ही एनसीआर में हवा के रुख में तेजी देखी जा रही है। मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली एनसीआर में इस हफ्ते मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है।

Dec 07, 2025 03:53 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली के साथ ही एनसीआर के मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। सर्द हवाएं चल रही हैं। साथ ही हवाओं के रुख में तेजी भी देखने को मिल सकती है। इससे लोगों को पलूशन से राहत मिलने के आसार बन रहे हैं। हालांकि बाद में एकबार फिर मौसम में बदलाव दिखेगा। दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में दो दिन हल्के बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। साथ ही दो से तीन दिन सुबह के वक्त हल्का कोहरा भी देखने को मिल सकता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

20 की स्पीड से चलेगी हवाएं

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली में तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। हवा की स्पीड 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है। सुबह के वक्त हल्की धुंध नजर आ सकती है। कोहरे का अनुमान नहीं है। मौसम विभाग की मानें तो पश्चिमी विक्षोभ के असर से कल भी स्थितियां कमोबेश ऐसी ही रह सकती हैं।

हवा के रुख में दिखेगी तेजी

मौसम विभाग ने 8 दिसंबर को दिल्ली में आसमान तो साफ रहेगा लेकिन दिन के समय हवा की स्पीड 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। सुबह के समय हल्की धुंध नजर आ सकती है। इस दिन भी कोहरा नहीं दिखेगा। न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। 9 दिसंबर को दिल्ली में दिन में हवा की स्पीड 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। सुबह के वक्त धुंध देखने को मिल सकती है।

11 दिसंबर से तापमान में गिरावट

मौसम विभाग के अनुसार, 9 और 10 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। 9, 10 और 11 दिसंबर को भी दिल्ली में दिन के समय हवा की स्पीड 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक देखी जा सकती है। दिल्ली में 11 दिसंबर से तापमान में गिरावट देखी जाएगी। दिल्ली में 11 और 12 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है।

दो दिन हल्के बादल, सुबह को हल्का कोहरा

12 और 13 दिसंबर यानी दो दिन दिल्ली में हल्के बादलों की आवाजाही देखी जा सकती है। सुबह के वक्त हल्का कोहरा भी दोनों ही दिन देखने को मिल सकता है। दोनों ही दिन हवा की स्पीड काफी कम रहने का अनुमान है। इससे पलूशन एकबार फिर लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। दिल्ली में 13 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। एनसीआर के इलाकों में भी मौसम का कमोबेश ऐसा ही रुख देखने को मिल सकता है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News Delhi Weather Delhi Weather News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।