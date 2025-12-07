दिल्ली में 20 की स्पीड से चलेंगी हवाएं, 2 दिन बादलों की आवाजाही; इस हफ्ते का हाल

संक्षेप: दिल्ली में मौसम बदल गया है। दिल्ली के साथ ही एनसीआर में हवा के रुख में तेजी देखी जा रही है। मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली एनसीआर में इस हफ्ते मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है।

दिल्ली के साथ ही एनसीआर के मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। सर्द हवाएं चल रही हैं। साथ ही हवाओं के रुख में तेजी भी देखने को मिल सकती है। इससे लोगों को पलूशन से राहत मिलने के आसार बन रहे हैं। हालांकि बाद में एकबार फिर मौसम में बदलाव दिखेगा। दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में दो दिन हल्के बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। साथ ही दो से तीन दिन सुबह के वक्त हल्का कोहरा भी देखने को मिल सकता है।

20 की स्पीड से चलेगी हवाएं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली में तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। हवा की स्पीड 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है। सुबह के वक्त हल्की धुंध नजर आ सकती है। कोहरे का अनुमान नहीं है। मौसम विभाग की मानें तो पश्चिमी विक्षोभ के असर से कल भी स्थितियां कमोबेश ऐसी ही रह सकती हैं।

हवा के रुख में दिखेगी तेजी

मौसम विभाग ने 8 दिसंबर को दिल्ली में आसमान तो साफ रहेगा लेकिन दिन के समय हवा की स्पीड 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। सुबह के समय हल्की धुंध नजर आ सकती है। इस दिन भी कोहरा नहीं दिखेगा। न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। 9 दिसंबर को दिल्ली में दिन में हवा की स्पीड 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। सुबह के वक्त धुंध देखने को मिल सकती है।

11 दिसंबर से तापमान में गिरावट मौसम विभाग के अनुसार, 9 और 10 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। 9, 10 और 11 दिसंबर को भी दिल्ली में दिन के समय हवा की स्पीड 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक देखी जा सकती है। दिल्ली में 11 दिसंबर से तापमान में गिरावट देखी जाएगी। दिल्ली में 11 और 12 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है।