वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बादलों की आवाजाही, दिल्ली-NCR में बदला मौसम; छाएगा कोहरा

संक्षेप: एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर उत्तर पश्चिमी भारत के विभिन्न हिस्सों पर नजर आना शुरू हो गया है। इससे पहाड़ों पर हल्की बारिश या हिमपात का अनुमान है। दिल्ली-एनसीआर के इलाकों में भी मौसम बदल गया है।

मौसम विभाग की मानें तो एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर पश्चिमी भारत के विभिन्न हिस्सों पर नजर आना शुरू हो गया है। यह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तरी पाकिस्तान और उसके आस-पास के इलाकों पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में दिख रहा है। इसके प्रभाव से जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊंची चोटियों पर हल्की बारिश और हिमपात का अनुमान है। दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में भी छिटपुट बादल नजर आ रहे हैं।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में आंशिक रूप से हल्के बादलों की आवाजाही दिखने का अनुमान जताया है। शाम और सुबह के वक्त धुंध छाने का अनुमान है। मौसम विभाग की मानें तो कल यानी रविवार को भी आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। सुबह के समय अधिकांश जगहों पर हल्का कोहरा नजर आ सकता है। ठंड का असहास कम होगा क्योंकि न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है।

15 दिसंबर के बाद से दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में आसमान साफ रहेगा। दिल्ली में 15 दिसंबर को सुबह के समय अधिकांश जगहों पर हल्का कोहरा रहने का अनुमान है। कुछ जबहों पर मध्यम कोहरा नजर आ सकता है। मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली में 15 और 16 दिसंबर को न्यूनतम तापमान में कुछ कमी देखी जाएगी। 15 के बाद 19 दिसंबर तक दिन में आसमान साफ रहने का अनुमान है। सुबह के वक्त हल्का कोहरा देखा जा सकता है।