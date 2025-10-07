दिल्ली में सुबह से ही बदला मौसम, गरज व तेज हवाओं संग झमाझम बारिश; जानें अगले 2 दिन का हाल

दिल्ली में मंगलवार तड़के कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई, साथ ही गरज के साथ बारिश, बिजली कड़कने और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलीं। मौसम विभाग के अनुसार, कुछ जगहों पर हल्की बारिश हुई तो कुछ जगहों पर तेज बारिश देखी गई।

राजधानी दिल्ली में मंगलवार तड़के कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई, साथ ही गरज के साथ बारिश, बिजली कड़कने और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलीं। मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार, कुछ जगहों पर हल्की बारिश हुई तो कुछ जगहों पर तेज बारिश देखी गई। इससे निचले इलाकों में सड़कों पर जलभराव होने का भी अनुमान है।

राजधानी में तड़के 2:30 बजे तक तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आर्द्रता का स्तर 98 प्रतिशत तक पहुंच गया। हवाएं शांत बनी हुई हैं, जिससे वातावरण में शांति और कोहरा छाया हुआ है। मंगलवार को न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास रहने की उम्मीद है, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से 1-2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने की संभावना है। सुबह के समय उत्तर-उत्तर-पूर्व दिशा से 15 किमी प्रति घंटे की गति से सतही हवाएं चलने की उम्मीद है।

आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार, दोपहर में 10 किमी प्रति घंटे से कम की गति वाली पूर्वी हवाएं चलेंगी, जो शाम और रात के दौरान दक्षिण-पूर्व दिशा से धीरे-धीरे घटकर 8 किमी प्रति घंटे से कम हो जाएंगी।

मौसम विभाग की मानें तो बुधवार को दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। इस दौरान अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। दोनों तापमान सामान्य के आसपास रहेंगे। सुबह के समय प्रमुख सतही हवाएं उत्तर-पूर्व दिशा से 5-10 किमी प्रति घंटे की गति से चलने का अनुमान है।

आईएमडी के अनुसार, दोपहर के समय हवाएं उत्तर-पश्चिम दिशा से धीरे-धीरे बढ़कर 10-15 किमी प्रति घंटे की गति तक पहुंच जाएंगी और शाम और रात के दौरान उत्तर-पश्चिम दिशा से 10-15 किमी प्रति घंटे की गति पर बनी रहेंगी।

इस बीच, गुरुवार को शहर में आसमान मुख्यतः साफ रहने की उम्मीद है। अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है और दोनों तापमान सामान्य के आसपास रहेंगे। सुबह के समय उत्तर-पश्चिम दिशा से 5-10 किमी प्रति घंटे की गति से प्रमुख सतही हवाएं चलने की संभावना है।