दिल्ली में धूप और हवा में तेजी से साफ हुआ मौसम पर फिर लौटेगा कोहरा, येलो अलर्ट

दिल्ली में मौसम की आंख-मिचौली जारी है। दिल्ली में मंगलवार को दिन चढ़ने के साथ ही हवाओं के रुख में तेजी आई और खिली हुई धूप ने लोगों को राहत दी लेकिन यह राहत अधिक दिनों तक कायम नहीं रहने वाली है।

Dec 23, 2025 04:09 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली में मौसम का मिजाज बदल गया है। दिल्ली के पालम और सफदरजंग जैसे इलाकों में घना कोहरा छाया रहा लेकिन हवा के रुख में तेजी के साथ चटख धूप से दिन के समय अधिकतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई और यह 19 से 22 डिग्री के बीच रहा। कल यानी बुधवार को भी मौसम साफ रहने का अनुमान है। हवा की स्पीड में तेजी से पलूशन में कमी देखी जा सकती है। लेकिन मौसम विभाग की मानें तो यह राहत ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। दिल्ली एकबार फिर घने कोहरे का सामने कर सकती है।

कल चलेंगी तेज हवाएं

मौसम विभाग ने आज रात को दिल्ली के साथ ही एनसीआर में धुंध हल्की रहने की संभावना जताई है। घना या मध्यम कोहरा नहीं छाएगा। तेज हवा चलने से पलूशन में भी कमी आने का अनुमान है। 24 दिसंबर को भी दिल्ली में आसमान साफ रहेगा। सुबह के वक्त हल्का से मध्यम कोहरा रहने की संभावना है। हालांकि दिन में धूप निकलने के साथ ही 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चलेगी। इससे मौसम साफ रहेगा।

गिरेगा तापमान, बढ़ेगी ठंड

साथ ही पलूशन में भी कमी आएगी। 25 दिसंबर को भी दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में आसमान साफ रहेगा। सुबह के वक्त हल्का से मध्यम कोहरा छाने की संभावना है। इसके बाद मौसम में एकबार फिर बदलाव दिखेगा। 25 दिसंबर से दिल्ली में तापमान गिरेगा। 25 से लेकर 28 दिसंबर तक दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है और ठंड बढ़ने की संभावना है।

लौटेगा कोहरा, येलो अलर्ट, बादल भी दिखेंगे

26 दिसंबर को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में सुबह के वक्त हल्का से मध्यम कोहरा छाने और कुछ जगहों पर घना कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आंशिक रूप से बादल छाने का भी अनुमान है। इसके बाद 27 से लेकर 29 दिसंबर तक दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाने और सुबह को हल्का से मध्यम कोहरा छाने का अनुमान है। दिल्ली में बारिश की कोई संभावना नहीं है। नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद में भी दिल्ली जैसा ही मौसम रहने का अनुमान है।

