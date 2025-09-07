दिल्ली-NCR में झमाझम बारिश से बदला मौसम; इस तारीख तक बरसते रहेंगे बदरा

दिल्ली एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश देखी गई। इससे मौसम कूल-कूल हो गया है। मौसम विभाग ने आगे भी गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का अनुमान जताया है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में रविवार को दोपहर के वक्त तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश बारिश से मौसम बदल गया। मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में 9 अगस्त तक हल्की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान है। मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली एनसीआर में रुक-रुक कर बारिश जारी रहने से मौसम कूल-कूल रहने का अनुमान है। यह हाल तब है दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और शाम के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश भी देखी जा सकती है। खासतौर पर दिल्ली के नरेला, बवाना, अलीपुर, रोहिणी, बादिली, मॉडल टाउन, आजादपुर, पीतमपुरा, दिल्ली विश्वविद्यालय, सिविल लाइंस जैसे इलाकों में गरज चमक के साथ मध्यम बारिश देखी जा सकती है।

इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं चलने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, 8 सितंबर को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर एक या दो बार हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने 9 सितंबर को भी मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। कुछ स्थानों पर एक या दो बार हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है।