दिल्ली मौसमः लू की चपेट में राजधानी, तापमान भी 43 के पार; 2 दिन तेज हवा के साथ बारिश भी होगी
राजधानी दिल्ली झुलसाने वाली गर्मी के साथ अब लू की चपेट में भी आ गई है। दिल्ली के ज्यादातर मौसम केन्द्रों में शुक्रवार का अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ज्यादा रिकार्ड किया गया। रिज मौसम केन्द्र का तापमान सबसे ज्यादा 43.1 डिग्री सेल्सियस रहा। इस मौसम का यह पहला दिन है जब दिल्ली में लू की स्थिति बनी है।
Delhi weather update: राजधानी दिल्ली झुलसाने वाली गर्मी के साथ अब लू की चपेट में भी आ गई है। दिल्ली के ज्यादातर मौसम केन्द्रों में शुक्रवार का अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ज्यादा रिकार्ड किया गया। रिज मौसम केन्द्र का तापमान सबसे ज्यादा 43.1 डिग्री सेल्सियस रहा। इस मौसम का यह पहला दिन है जब दिल्ली में लू की स्थिति बनी है।
दिल्ली में पिछले चार-पांच दिनों से तेजी से गर्मी बढ़ी है। शुक्रवार को भी दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में सुबह से ही तेज धूप निकली। दिन चढ़ने के साथ ही धूप तेज होती गई। दिन में 11 बजे के बाद से ही लोगों का घर से निकलना मुश्किल होने लगा। दिन में हवा की गति 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक रही। इससे लोगों को दिनभर गर्म हवा के थपेड़ों का अहसास हुआ।
दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 41.9 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। यह सामान्य से 4.2 डिग्री ज्यादा है। न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सामान्य से 1.8 डिग्री ज्यादा है। यहां पर आर्द्रता का स्तर 22 से 64 फीसदी तक रहा।
रिज और लोधी रोड पर सबसे ज्यादा तपिश
अधिकतम तापमान सामान्य से साढ़े चार डिग्री ज्यादा होने उसे लू की स्थिति माना जाता है। शुक्रवार को दिल्ली के रिज और लोधी रोड पर सबसे ज्यादा तपिश रही। यहां पर अधिकतम तापमान सामान्य से साढ़े चार डिग्री से भी ज्यादा दर्ज किया गया।
लोधी रोड पर अधिकतम तापमान सामान्य से 4.8 डिग्री सेल्सियस और रिज पर अधिकतम तापमान सामान्य से 4.7 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। दिल्ली की मौसम केन्द्रों पर तापमान के इस स्तर पर पहुंचने के साथ ही मौसम विभाग ने लू की स्थिति दिल्ली में होने की पुष्टि कर दी है।
रेगिस्तानी हवाओं के चलते चढ़ा पारा
दिल्ली का पारा रेगिस्तानी हवाओं के चलते तेजी से बढ़ा है। शुक्रवार को दिल्ली की ओर पश्चिम दक्षिण और दक्षिणी पश्चिमी दिशा से हवा आती रही। यह हवा अपने साथ थार मरुस्थल और बलूचिस्तान की गर्मी भी साथ ला रही है। इसके चलते मौसम गर्म और सूखा बना हुआ है।
मौसम निगरानी संस्था स्काईमेट के विज्ञानी महेश पालावत बताते हैं कि पिछले कई दिनों से आसमान साफ है जिसके चलते धूप काफी परेशान कर रही है। हवा में नमी नहीं है। इस सूखे मौसम और तेज धूप के चलते ही लू की स्थिति बन रही है।
रविवार के बाद राहत की संभावना
दिल्लीवालों के लिए अच्छी बात यह है कि रविवार से दिल्ली के मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। राजस्थान और पाकिस्तान के ऊपर 26 तारीख को एक चक्रवाती परिसंचरण बनने की संभावना है। इसके चलते 26 या 27 तारीख को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व आसपास के इलाके में तेज हवा के साथ गरज-चमक जैसी मौसमी घटनाएं हो सकती हैं।
पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अगले सप्ताह मंगलवार और बुधवार को दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। आंधी-पानी की इन मौसमी गतिविधियों से तापमान में हल्की गिरावट आएगी और लू की स्थिति से छुटकारा मिलेगा।
ढाई गुना अधिक प्रदूषित रही हवा
वातावरण में छाई धूल के चलते दिल्ली की हवा शुक्रवार को खराब श्रेणी में रही। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 से ऊपर दर्ज किया गया है। दिल्ली की हवा में शुक्रवार की शाम को प्रदूषक कणों का स्तर मानकों से लगभग ढाई गुना ज्यादा के स्तर पर रहा। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, शुक्रवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 226 दर्ज किया गया। दिल्ली के चार इलाकों का सूचकांक 300 से ऊपर यानी बेहद खराब श्रेणी में रहा।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।