दिल्ली में ठंड की दस्तक; सीजन में पहली बार 20°C से नीचे रहा तापमान, आगे कैसा हाल?

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में उत्तर पश्चिमी दिशा से आ रही नमी और ठंडक भरी हवाओं के चलते सुबह-शाम के समय हल्की ठंड के अहसास में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में इस सीजन में शुक्रवार को पहली बार तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया जो ठंड की दस्तक देने का संकेत है। मौसम विभाग की मानें तो अगले 2 दिनों के दौरान भी तापमान सामान्य से नीचे ही रहने की संभावना है।

हाल के दिनों में दिल्ली में हुई बारिश के चलते हवा में अभी काफी मात्रा में नमी मौजूद है। हवा की दिशा उत्तरी पश्चिमी होने के चलते तापमान में बहुत ज्यादा इजाफा नहीं हुआ। दिल्ली के सफदरजंग में दिन का न्यूनतम तापमान सीजन में पहली बार 18.8 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 2.2 डिग्री सेल्सियस कम है। अधिकतम तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो सामान्य से 4.3 डिग्री सेल्सियस कम है।

मौसम के आंकड़ों के अनुसार, 2024 में 12 अक्टूबर को पारा 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे 18.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था जबकि 2023 में तीन अक्टूबर को ही दिल्ली का न्यूनतम तापमान 18.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था।

आर्द्रता का स्तर 94 से 49 फीसदी तक दर्ज किया गया। दिल्ली के पालम इलाके का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य से 6.5 डिग्री सेल्सियस कम है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी दिल्ली में दो दिन तापमान सामान्य से नीचे बना रहेगा। शनिवार को मौसम साफ रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।

मौसम विभाग की मानें तो शनिवार को दिल्ली में हवा की गति भी पांच से पंद्रह किलोमीटर प्रति घंटे तक देखी जा सकती है। मौसम के कारकों के चलते दिल्ली की हवा अभी तक साफ-सुथरी बनी हुई थी। लेकिन, अब इसमें प्रदूषण की मात्रा में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक शुक्रवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 170 के अंक रिकॉर्ड किया गया।