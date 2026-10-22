दिल्ली में मानकों से 2 गुना हवा खराब; ये इलाके ज्यादा प्रभावित, आगे कैसा हाल?
दिल्ली में अगले 2-3 दिनों तक प्रदूषण से राहत के आसार नहीं हैं और हवा 'खराब' श्रेणी में बनी रहेगी। जहांगीरपुरी और विवेक विहार जैसे क्षेत्रों में AQI 300 पार पहुंच गया है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
दिल्ली वालों को पलूशन से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। दिल्ली के जहांगीरपुरी और विवेक विहार जैसे इलाकों में एक्यूआई 300 के पार 'बेहद खराब' स्तर तक पहुंच गया है। हवा में पीएम 2.5 और पीएम 10 की मात्रा सामान्य मानकों से लगभग दोगुनी हो चुकी है। आने वाले दिनों में हवा की रफ्तार धीमी रहने की वजह से जहरीले कण बह नहीं पाएंगे। इससे एक्यूआई में फिलहाल सुधार के आसार बहुत कम हैं।
लगातार दूसरे दिन खराब श्रेणी में रही हवा
गुरुवार को लगातार दूसरे दिन दिल्ली की हवा खराब श्रेणी में रही। दिल्ली का एक्यूआई 223 अंक रिकॉर्ड किया गया। इस स्तर की हवा को खराब श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पहले यह सूचकांक 245 था। 24 घंटे के भीतर सूचकांक में 22 अंकों का सुधार हुआ है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों का सूचकांक 200 से ऊपर है। चिंता की बात यह है कि गुरुवार की शाम चार बजे जहांगीरपुरी और विवेक विहार का सूचकांक 300 से ऊपर यानी बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है।
मानकों से दोगुना ज्यादा पलूशन
दिल्ली की हवा में पलूशन कणों का स्तर मानकों से लगभग दो गुना ज्यादा हो चुका है। दिल्ली-एनसीआर की हवा में 22 अक्तूबर की मध्य रात्रि पीएम 2.5 का स्तर 109 और पीएम 10 का स्तर 228 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पर रहा। मानकों के मुताबिक, हवा में पीएम 2.5 का स्तर 60 और पीएम 10 का स्तर 100 पर होने पर ही उसे स्वास्थ्यकारी माना जाता है।
इन इलाकों की हवा सबसे खराब
दिल्ली के जहांगीरपुरी में AQI 307 अंक, विवेक विहार में 301 अंक, चांदनी चौक में 291, पूसा में 285 और सोनिया विहार में हवा की गुणवत्ता 284 अंक रिकॉर्ड किया गया।
कितना रहेगा तापमान?
दिल्ली के सफदरजंग मौसम केंद्र पर अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस पूरे हफ्ते दिल्ली में अधिकतम तापमान 31 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है।
राहत के आसार कम
दिल्ली में अगले 2-3 दिनों तक प्रदूषण से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है और हवा 'खराब' श्रेणी में ही बनी रहेगी। आने वाले दिनों में हवा की गति 10 किमी/घंटा से कम रहने या शांत रहने के कारण प्रदूषक कण आसानी से बह नहीं पाएंगे, जिससे हवा की स्थिति खराब ही रहेगी। बीच-बीच में हवा की गति एकदम शांत भी रह सकती है। इसके चलते प्रदूषक कणों का विसर्जन धीमा होगा और हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में ही बनी रहेगी।
(हिन्दुस्तान संवाददाता के इनपुट पर आधारित)
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
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